Omicidio Alessandro Grivano a Napoli, ci sono due fermati: sarebbe stato ucciso per una relazione finita male

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Alessandro Grivano, ucciso a colpi di pistola una settimana fa a Porta Capuana, a Napoli. Per il delitto è stata fermata una coppia, Eliana Brunetti ed Ernesto Maddaloni. Entrambi si sono costituiti presentandosi in Questura, prima la donna e poi il compagno. Secondo quanto ricostruito, a sparare sarebbe stato Maddaloni, mentre la compagna era con lui sullo scooter. Alla base dell’omicidio ci sarebbe una relazione sentimentale finita male.

Alessandro Grivano ucciso a Napoli, fermata una coppia

Ci sono due persone, un uomo e una donna, fermate per l’omicidio di Alessandro Grivano, il 32enne ucciso a Napoli nella notte tra il 3 e il 4 luglio scorso.

Si tratta di una coppia, Ernesto Maddaloni ed Eliana Brunetti. Come riporta Ansa, entrambi si sono costituiti nelle scorse ore, presentandosi negli uffici della Questura di Napoli.

ANSA

Prima la donna, a seguire il compagno: dopo gli interrogatori, gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito nei loro confronti il fermo di indiziato di delitto.

Arrestati per omicidio Ernesto Maddaloni ed Eliana Brunetti

Secondo gli inquirenti l’esecutore materiale del delitto sarebbe Maddaloni, mentre la compagna che era con lei è accusata di concorso in omicidio.

Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, nelle prime ore del 4 luglio i due a bordo di uno scooter si sono avvicinati in piazza Capuana a Grivano, anche lui a bordo di uno scooter.

L’uomo avrebbe quindi esploso diversi colpi di pistola verso il 32enne, uno dei quali è andato a segno, uccidendolo. Poi la coppia è fuggita.

Il movente del delitto

Alla base dell’omicidio, riferisce Ansa, ci sarebbe una passata relazione sentimentale tra la vittima e Brunetti.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Grivano avrebbe più volte sbeffeggiato Maddaloni sia pubblicamente che via social.

Tanto che a febbraio l’uomo avrebbe sparato contro l’abitazione di Grivano.