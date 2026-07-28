Omicidio Alessio Borelli a Corsico, fermato l'uomo egiziano con cui si frequentava: incastrato dall'impronta

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I carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni accusato di aver ucciso Alessio Borelli lo scorso 8 luglio a Corsico. La persona fermata sarebbe un cittadino egiziano senza fissa dimora, irregolare in Italia, e avrebbe avuto una relazione con la vittima da circa un mese prima dell’omicidio. A suo carico ci sono pesanti indizi, tra cui tracce biologiche e dattiloscopiche. Il 39enne è stato portato in carcere a San Vittore.

Arrestato un uomo accusato di aver ucciso Alesso Borelli

I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano e della compagnia di Corsico hanno arrestato un cittadino egiziano di 39 anni accusato di aver ucciso Alessio Borelli lo scorso 8 luglio.

L’omicidio era avvenuto a Corsico, comune a sud di Milano, proprio nell’abitazione di Borelli. Il sospettato avrebbe avuto una relazione sentimentale con la vittima da circa un mese prima dell’omicidio.

ANSA

Il 39enne è stato fermato nella zona di Lampugnano, alla periferia ovest di Milano. Non avrebbe né una dimora fissa né un permesso di soggiorno valido.

Gli indizi a carico dell’arrestato

La procura di Milano ha fatto sapere che a carico del 39enne ci sarebbero indizi importanti. Alcune tracce biologiche trovate sui coltelli che si suppone siano le armi del delitto apparterrebbero alla persona arrestata.

Sarebbe poi stata individuata l’impronta di una mano sporca di sangue nel bagno della casa dove è avvenuto l’omicidio, inequivocabilmente riconducibile al 39enne.

Il sospettato, inoltre, avrebbe di recente cambiato abitudini, cambiando luoghi di residenza e utenze telefoniche. Questo atteggiamento ha giustificato l’arresto per pericolo di fuga.

L’omicidio di Alessio Borelli

Alessio Borelli è stato trovato morto con numerose ferite da arma da taglio nella propri abitazione di Corsico lo scorso 11 luglio.

Erano stati i vicini di casa ad avvisare i vigili del fuoco perché intervenissero nell’appartamento a causa di un forte odore che fuoriusciva dalla porta chiusa a chiave.

Il cadavere è stato ritrovato in stato di decomposizione però soltanto tre giorni dopo la morte. Le indagini sono state svolte con l’ausilio del Ris di Parma, utilizzando soprattutto i reperti rinvenuti nell’abitazione