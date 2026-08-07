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Fermato un ventiduenne di origine gambiana, ritenuto il principale referente dello spaccio nella stazione ferroviaria Palmiro Togliatti di Roma, dopo un’indagine partita da una violenta aggressione culminata con la morte di un cittadino egiziano. L’uomo è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di oltre 40 involucri di droga e, successivamente, di un deposito con 7,2 kg di cannabinoidi all’interno di una cooperativa sociale.

Indagine partita da un’aggressione mortale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio il 18 luglio scorso, quando all’interno della stazione ferroviaria Palmiro Togliatti di Roma si è verificata una violenta aggressione. Un cittadino egiziano, coinvolto in una lite, è stato colpito alla testa con un cacciavite, riportando ferite che si sono rivelate mortali. L’episodio ha dato il via a un’indagine della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio, impegnata nella ricerca del responsabile dell’omicidio.

La scoperta di un vasto traffico di droga

Durante le indagini sull’omicidio, gli investigatori hanno scoperto che la stazione era teatro di una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Ogni pomeriggio, numerosi acquirenti – per lo più di origine sudamericana e italiana – si recavano nello scalo per acquistare droga. Il sistema di vendita era ben organizzato: il capo piazza si posizionava su una scala della stazione e riceveva gli acquirenti uno dopo l’altro, che si sedevano accanto a lui per scambiare poche parole, consegnare il denaro e ricevere la dose. Altri connazionali fungevano da vedette, controllando il perimetro per segnalare eventuali presenze sospette.

Il blitz e l’arresto del principale referente

Dopo diversi giorni di osservazione, la Squadra Giudiziaria della Polizia Ferroviaria del Lazio ha notato che il presunto capo dello spaccio aveva smesso di presentarsi agli appuntamenti pomeridiani. Gli agenti hanno ipotizzato che il giovane, probabilmente allarmato dalla crescente attenzione mediatica, si fosse spostato in un’altra zona. Le ricerche si sono quindi estese alle aree limitrofe e alle stazioni vicine, fino a quando il ventiduenne è stato individuato sotto un cavalcavia nella zona di Ponte Mammolo.

Alla vista degli agenti, il giovane ha tentato la fuga, ma è stato rapidamente bloccato. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire oltre 40 involucri di sostanza stupefacente di tipo cannabinoide, custoditi in un borsello, oltre a una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato in flagranza con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il deposito di droga nella cooperativa sociale

Gli investigatori, che avevano già ricostruito gli spostamenti dell’indagato, hanno ipotizzato l’esistenza di un deposito di droga. Nonostante il giovane avesse dichiarato di non avere una dimora stabile, i riscontri hanno portato alla scoperta di un locale nella sua disponibilità, situato all’interno di una cooperativa sociale per il recupero di persone condannate, dove lo stesso prestava attività lavorativa. I responsabili della comunità erano completamente ignari dell’uso illecito del locale.

La perquisizione, condotta anche con il supporto del Reparto Cinofili della Questura di Roma, ha permesso di sequestrare circa 7,2 kg di cannabinoidi, materiale per il confezionamento e la gestione dello spaccio, e un’arma bianca utilizzata presumibilmente come strumento di intimidazione. La droga sequestrata avrebbe potuto fruttare 46.000 dosi e oltre 500.000 euro di guadagni illeciti.

Il doppio ruolo dell’arrestato

Secondo quanto accertato dagli investigatori, il ventiduenne conduceva una doppia vita: di mattina lavorava presso la cooperativa sociale, dove aveva seguito corsi di formazione nel settore del giardinaggio, mentre nel pomeriggio gestiva l’attività di spaccio nella stazione ferroviaria. Questa duplice attività gli consentiva di mantenere un profilo apparentemente regolare, nascondendo la sua reale fonte di guadagno.

Nel corso degli accertamenti in Questura, l’arrestato ha fornito elementi utili agli investigatori per chiarire alcune dinamiche dell’aggressione mortale del 18 luglio, alla quale aveva assistito. La Polizia Ferroviaria aveva già arrestato l’autore dell’omicidio nei giorni precedenti.

IPA