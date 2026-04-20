Omicidio Andrea Sciorilli a Vasto, fermato il padre Antonio: avrebbe confessato dopo un interrogatorio fiume

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Antonio Sciorilli, il papà di Andrea Sciorilli, il 21enne trovato senza vita il 19 aprile nel garage del condominio dove viveva a Vasto, è in stato di fermo. La notizia è stata confermata dall’avvocato dell’uomo, Massimiliano Baccalà. Il fermo sarebbe scattato al termine del lungo interrogatorio in caserma durante la notte: il padre della vittima avrebbe confessato.

Omicidio Andrea Sciorilli, fermato il padre Antonio

Antonio Sciorilli, 52 anni, è stato fermato in relazione all’omicidio di Andrea Sciorilli a Vasto.

Antonio è il padre di Andrea, la vittima, il 21 anni trovato senza vita il 19 aprile all’interno del complesso residenziale dove viveva con la famiglia in provincia di Chieti.

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Il corpo del ragazzo era stato rinvenuto in fondo alla rampa che conduce ai box e ai posti auto condominiali.

Avrebbe confessato dopo un lungo interrogatorio

Il fermo del genitore della vittima è avvenuto dopo un lungo e teso interrogatorio in caserma durato tutta la notte.

Antonio Sciorilli avrebbe confessato: “L’ho ucciso io, mio figlio era un violento”.



Proprio il padre era stato il primo a dare l’allarme del ritrovamento del cadavere del figlio, sostenendo di essere intervenuto subito dopo essere stato avvisato dalla moglie.

L’arma del delitto e le indagini

Antonio Sciorilli avrebbe inoltre indicato ai carabinieri il posto, vicino al condominio, dove avrebbe tentato di liberarsi dell’arma del delitto, un’accetta.

Il corpo del 21enne era stato ritrovato martoriato da numerosi colpi di arma da taglio e aveva ferite alla testa, al collo e al torace.

Gli investigatori avevano iniziato a seguire la drammatica pista del delitto familiare dopo aver scoperto, grazie al luminol, tracce di sangue dentro l’ascensore e sul pianerottolo dell’abitazione di famiglia.

Disposta l’autopsia, da capire il movente

Nelle prossime ore il fermo dovrà essere convalidato dal giudice. Inoltre si attende l’esito dell’autopsia, fissata per mercoledì 22 aprile.

Resta da capire, ad esempio, se il giovane sia stato ucciso nel garage dove è stato ritrovato o se il corpo sia stato portato lì dopo il delitto.

Gli inquirenti indagano anche per fare luce sul movente di un simile delitto e analizzeranno anche le telecamere di videosorveglianza della zona per capire se abbiano registrare qualche immagine utile alle indagini.