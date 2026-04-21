Omicidio Andrea Sciorilli a Vasto, la versione del padre Antonio: "Dice che il figlio aveva un coltello"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Antonio Sciorilli, padre di Andrea, il 21enne ucciso a Vasto, è indagato per omicidio volontario. Ma secondo quanto trapela dalla Procura, il capo d’imputazione è ancora provvisori e potrebbe cambiare. L’avvocato ha incontrato Antonio Sciorilli in carcere, descrivendo l’assistito in stato confusionale. L’udienza di convalida non è ancora stata fissata.

Antonio Sciorilli indagato per l’omicidio del figlio

Massimiliano Baccalà, avvocato di Antonio Sciorilli, ha chiesto “rispetto per una famiglia in lutto”, invitando a non esasperare i toni. Nella mattinata di oggi, martedì 21 aprile, il legale ha incontrato il 52enne che domenica scorsa ha ucciso il figlio a Vasto al culmine di un litigio, colpendolo tre volte con l’ascia.

Il capo di imputazione è quello di omicidio volontario, ma non è escluso che possa essere cambiato in eccesso di legittima difesa.

ANSA

Le condizioni di Antonio Sciorilli dopo la prima notte in carcere

Antonio Sciorilli ha trascorso la prima notte in carcere a Vasto dopo aver confessato il delitto ai carabinieri. Il 52enne ha riferito agli investigatori di un figlio dal comportamento violento.

Ieri, la prima a incontrarlo in carcere è stata la Garante dei detenuti della Regione Abruzzo, Monia Scalera, che ha definito quanto accaduto una “tragedia immane e incommensurabile”. Intanto, per domani è prevista l’autopsia sul giovane presso l’obitorio dell’ospedale di Chieti: l’incarico è stato affidato al medico legale Pietro Falco, mentre come consulente di parte è stato nominato Ildo Polidoro.

“Il mio cliente è in stato confusionale, alterna momenti di lucidità a black-out totali. Mi ha confermato che il figlio aveva un coltello con cui lo avrebbe minacciato”, ha detto l’avvocato di Sciorilli.

La versione dell’omicida: il figlio aveva un coltello

Secondo quanto riferito dall’avvocato Massimiliano Baccalà subito dopo l’incontro con Antonio Sciorilli nel carcere di Vasto, all’origine del litigio culminato nell’omicidio del figlio Andrea non ci sarebbe stato il rifiuto, da parte della vittima, di accettare un posto di lavoro in Emilia-Romagna.

“Non è vero che il litigio fatale sia dovuto al motivo legato al lavoro – ha spiegato il legale – Nei giorni pregressi, settimane precedenti, c’erano stati dei litigi per il lavoro ma non perché veniva imposto al figlio”.

Per quanto riguarda, invece, il presunto consumo di sostanze stupefacenti, l’avvocato di Antonio Sciorilli ha detto che “l’elemento non è emerso”.