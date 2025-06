Omicidio Annamaria Sartori a Rovereto, arrestato il figlio Giovanni Gabrielli: l'avrebbe strangolata

A Rovereto è finito in manette con l’accusa di omicidio il 60enne Giovanni Gabrielli, incolpato di avere strangolato la madre Annamaria Sartori, di 86 anni. La donna era stata trovata senza vita nel proprio appartamento, ma qualche attimo prima di spirare era riuscita ad attivare il telesoccorso. Giunti sul posto, i carabinieri trovarono il figlio che è ora accusato di omicidio aggravato dalle relazioni parentali.

Indagato il figlio per la morte di Annamaria Sartori

La Procura ha ottenuto la misura cautelare alla luce degli esami autoptici, che hanno escluso il decesso per cause naturali.

Annamaria Sartori era stata trovata morta la sera di domenica 15 giugno nel suo appartamento di via Sticcotta, a Rovereto.

Il cerchio rosso indica dove è avvenuto il dramma: un appartamento in via Sticcotta a Rovereto, nella provincia autonoma di Trento

Ad aprire la porta ai militari era stata la figlia di Annamaria. Una volta entrati, i carabinieri avevano trovato Giovanni Gabrielli in lacrime accanto alla salma della madre.

Proprio la figlia, come riporta il Tgr della provincia di Trento, aveva specificato di avere trascorso con la madre gran parte del pomeriggio e di averla trovata in ottima salute, compatibilmente con gli acciacchi dell’età avanzata.

Malore dopo l’arrivo dei carabinieri

Gabrielli era stato sentito a lungo e per lui era stato disposto il ricovero in una struttura ospedaliera dal momento che aveva accusato un malore. L’uomo era stato così trasportato in un ospedale ad Arco, in provincia di Trento. Sempre dal Tgr si apprende che l’indagato soffrirebbe di alcune fragilità psichiche.

Giovanni Gabrielli indagato subito per atto dovuto

Gabrielli era stato indagato quasi subito: come specificato dagli inquirenti, si era trattato di un atto dovuto per permettere al 60enne di nominare un consulente di parte nel corso dell’autopsia. Autopsia eseguita nel pomeriggio di mercoledì 18 giugno.

E proprio le analisi sulla salma di Annamaria Sartori, come detto, hanno escluso la morte per cause naturali.

Il funerale di Annamaria Sartori si è svolto sabato 21 giugno nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina a Rovereto.