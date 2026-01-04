Omicidio Aurora Livoli, l'altra ragazza aggredita da Velazco: "Mi ha detto 'Adesso muori', salvata dal treno"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Nel caso dell’omicidio di Aurora Livoli emerge una testimonianza cruciale: una 19enne racconta di essere stata aggredita la sera prima dallo stesso uomo oggi indagato. “Mi ha detto ‘Adesso muori’”, le avrebbe sussurrato stringendole il collo e tentando di trascinarla verso i binari della metro. La ragazza si è salvata solo grazie all’arrivo di un treno.

Omicidio di Aurora Livoli, l’altra aggressione poche ore prima

Il racconto è agghiacciante e aggiunge un tassello decisivo all’inchiesta sull’omicidio di Aurora Livoli, la 19enne trovata morta in un cortile di Milano. A parlare è un’altra ragazza, una studentessa peruviana anche lei 19enne, che sostiene di essere stata aggredita poche ore prima dallo stesso uomo oggi indagato per omicidio volontario.

La ragazza riferisce al Corriere della Sera di aver incontrato l’uomo mentre aspettava il treno, dopo essere rientrata dal cinema. “Era tardi, quasi le 22”, ha spiegato. Secondo il suo racconto, l’aggressione è iniziata alle spalle, con una presa al collo che le ha impedito di respirare e parlare. In quel momento l’uomo le avrebbe chiesto soldi e cellulare, che lei gli ha consegnato.

ANSA

Una immagine delle telecamere della metropolitana che hanno fatto cadere i sospetti dell’omicidio di Aurora Livoli sul 57enne di origine peruviane ora indagato dalla Procura di Milano

Nonostante questo, l’aggressione non si sarebbe fermata. “Mi ha preso, mi ha alzato di peso”, ha raccontato. E poi, avvicinandosi al suo orecchio, le avrebbe sussurrato: “Adesso muori”.

“Mi ha detto ‘Adesso vieni con me’”

La giovane ha spiegato che l’uomo non si sarebbe limitato a sottrarle il telefono. “Mi ha detto: ‘Alzati, adesso vieni con me’”, ha riferito, aggiungendo che subito dopo le avrebbe intimato: “Stai zitta, ti spezzo il collo”, e ancora: “Ti ammazzo”.

Secondo la testimonianza, l’uomo avrebbe cercato di trascinarla verso i binari della metropolitana. “Ho pensato che volesse buttarmi giù”, ha detto la ragazza, spiegando di aver fatto forza con i piedi per cercare di fermarsi mentre la presa al collo diventava sempre più forte e stava perdendo conoscenza.

La situazione si è sbloccata solo con l’arrivo di un treno in stazione. In quel momento la giovane è riuscita a urlare, nonostante l’uomo tentasse di tapparle la bocca. Vedendo avvicinarsi altre persone, l’aggressore avrebbe iniziato ad arretrare, dicendo: “È mia moglie, è una pazza”, prima di allontanarsi.

L’omicidio di Aurora Livoli e le indagini

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, dopo la tentata rapina e aggressione alla stazione di Cimiano, l’uomo avrebbe incontrato Aurora Livoli. Le immagini delle telecamere mostrano i due camminare insieme verso il condominio di via Paruta, dove la ragazza è stata poi trovata morta la mattina del 29 dicembre.

Il corpo presentava lividi sul collo e sul viso. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e ha iscritto l’uomo, Emilio Gabriel Valdez Velazco, nel registro degli indagati, inizialmente fermato per tentata rapina aggravata. Ulteriori accertamenti hanno portato a ritenere che possa essere coinvolto anche nella morte della 19enne.

I primi risultati preliminari dell’autopsia sul corpo di Aurora Livoli sembrano confermare l’ipotesi di una morte per strangolamento a mani nude. L’esame, eseguito all’Istituto di Medicina legale di Milano, dovrà ora stabilire con maggiore precisione tempi e modalità del decesso, oltre a chiarire l’eventuale presenza di altre lesioni.