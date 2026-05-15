Omicidio Bakari Sako a Taranto, 15enne confessa di averlo ucciso "per difendere gli amici": loro smentiscono

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Svolta nell’omicidio di Bakari Sako, il bracciante ucciso dal branco a Taranto. Uno dei fermati, un 15enne, ha confessato di aver ucciso l’uomo di origini maliane “per difendere gli amici”. Una versione questa che è stata però smentita dai suoi compagni che hanno ribadito di non essersi accorti che il 35enne fosse stato colpito e versasse in condizioni così critiche.

Omicidio di Bakari Sako a Taranto, c’è la confessione

Uno dei quattro minorenni – tutti di età compresa tra i 15 e i 16 anni – fermati per l’omicidio di Bakari Sako ha confessato di aver accoltellato a morte il bracciante agricolo.

Si è detto “profondamente dispiaciuto” il quindicenne che ha aggiunto di averlo fatto per proteggere gli altri appartenenti al branco che ha preso di mira e aggredito il 35enne maliano all’alba di sabato a Taranto.

Le versioni divergenti

Presentatisi il 15 maggio davanti al gip del Tribunale dei minorenni di Taranto, Paola Morelli, per l’udienza di convalida del fermo, i quattro si sono avvalsi della facoltà di non rispondere ma hanno reso dichiarazioni spontanee. È qui che il 15enne ha confessato di aver sferrato le coltellate letali ma di averlo fatto per paura che i suoi amici potessero subire un’aggressione.

Questa versione però cozza con quella proposta dagli altri tre che hanno detto di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakari. Come spiega Corriere.it, spetterà ora alla giudice decidere sulla convalida dei fermi e sull’eventuale applicazione delle misure cautelari.

Nell’inchiesta sono coinvolti anche due maggiorenni, Fabio Sale, 20 anni, e Cosimo Colucci, 22. Tutti sono accusati di omicidio volontario aggravato dai futili motivi.

La ricostruzione

I fatti, come detto, risalgono a circa le 5.20 di sabato 9 maggio quando, senza apparenti motivi, il gruppo avrebbe preso di mira Bakari Sako mentre si recava al lavoro. A bordo di uno scooter, due dei minorenni lo avrebbero affiancato e costretto a fermarsi. Quindi sarebbero arrivati gli altri componenti del gruppo che lo avrebbero colpito con un pugno al volto, dando inizio al pestaggio.

Sako avrebbe tentato di sfuggire all’aggressione rifugiandosi nei pressi di un bar, ma, raggiunto, sarebbe stato qui colpito con dei fendenti all’addome e nella zona toracica, scagliati dal ragazzo di 15 anni reo-confesso.

Come detto, coinvolti anche due maggiorenni: il ventenne Fabio Sale, uno dei presunti autori del pestaggio, e il ventiduenne Cosimo Colucci, che si sarebbe alzato dai tavolini del bar per partecipare all’aggressione.