Omicidio Bakari Sako a Taranto, indagato anche il proprietario del bar dove il bracciante si era rifugiato

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

C’è una novità nelle indagini sull’omicidio di Bakari Sako, il migrante ucciso dal branco a Taranto. È stato indagato per favoreggiamento nei confronti di uno dei fermati il proprietario del bar di piazza Fontana, dove il 35enne maliano aveva provato a rifugiarsi. Il barista aveva detto di non conoscere il 22enne fermato, fatto questo smentito da alcune intercettazioni in mano agli inquirenti.

Omicidio Bakari Sako, le novità

C’è un nuovo indagato nella triste vicenda della morte del bracciante agricolo ucciso a Taranto dopo essere stato aggredito e picchiato da alcuni giovani. Le indagini, infatti, hanno coinvolto, per favoreggiamento nei confronti di uno dei fermati, anche un barista della zona che avrebbe assistito a parte della scena, visto che l’aggredito era entrato nel suo locale per sfuggire alla furia del branco.

Questi avrebbe detto alle forze dell’ordine di non sapere chi fosse il 22enne fermato per aver partecipato all’aggressione ma, secondo quanto riportato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, in un’intercettazione avrebbe ammesso di conoscerlo.

Indagato il proprietario del bar in centro a Taranto

Dopo essere stato rincorso e malmenato, la vittima sarebbe entrata nel bar dove il titolare l’avrebbe invitato a uscire, senza avvisare le forze dell’ordine. Quando Bakari Sako si è accasciato in una pozza di sangue, sarebbe stato portato fuori dal locale poi da altre persone lì presenti.

Il proprietario del bar è ora indagato per favoreggiamento nei confronti di Cosimo Colucci, 22enne, uno dei due maggiorenni tra i sei giovani fermati per l’accaduto. Il titolare aveva dichiarato di non conoscerlo, fatto questo poi smentito in una intercettazione. Colucci, dal canto suo, ha ribadito di non aver partecipato ad alcuna aggressione e di essere arrivato sul posto solo in un secondo momento, anche se gli investigatori sostengono di averlo riconosciuto “senza ombra di dubbio” tra quanti avevano aggredito Sako.

Intanto, la Questura di Taranto ha notificato al bar coinvolto nella vicenda un provvedimento di sospensione per 60 giorni della Scia (segnalazione certificata di inizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande). Come confermato da diversi controlli, all’interno e nei pressi del locale, sono state identificate numerose persone con precedenti penali e precedenti di polizia per gravi reati. Fatti questi che, sommati al delitto consumato nei pressi del bar, hanno reso necessaria l’adozione del provvedimento.

La ricostruzione e la confessione

I fatti risalgono all’alba del 9 maggio quando, in pieno centro a Taranto, Bakari Sako, 35enne bracciante agricolo maliano è stato ucciso con diverse coltellate che lo hanno raggiunto tre volte all’addome e al fianco. A confessare il reato è stato uno dei 15enni della banda che aveva picchiato a calci e pugni il migrante senza apparenti motivi.

Insieme al reo-confesso, sono stati fermati altri tre minorenni e due maggiorenni, il 20enne Fabio Sale e il 22enne Cosimo Colucci. Per tutti l’accusa è di omicidio volontario. Per loro, il gip ha disposto la misura cautelare in un istituto di detenzione.

Le indagini sono coordinate dalla Procura dei Minorenni e dalla Procura ordinaria.