Omicidio Bakari Sako a Taranto, un'ambulanza passò in piazza negli attimi in cui veniva ucciso: video inedito

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Un filmato del sistema di videosorveglianza di piazza Fontana, a Taranto, documenta il passaggio con una breve sosta di un’ambulanza alle 5.26 del 9 maggio, negli istanti in cui era in corso o si era appena conclusa l’aggressione costata la vita a Bakari Sako, il bracciante 35enne originario del Mali ucciso da un gruppo di giovani. Il video è agli atti dell’inchiesta e sarà prodotto dai difensori davanti al Tribunale del Riesame per chiedere la revoca o l’attenuazione delle misure cautelari. La richiesta di soccorso al 118 partì alle 5.34 da una donna e il mezzo arrivò alle 5.39. Si valuta se un intervento più tempestivo avrebbe potuto salvare Sako e se qualcuno abbia cercato di richiamare l’attenzione dei soccorritori.