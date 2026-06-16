Omicidio Chiara Guerra, l'analisi di Crepet sul 17enne che ha ucciso la zia: "Lo dico da 30 anni"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Lo psichiatra Paolo Crepet, ospite nel programma Morning News, ha parlato del caso dell’omicidio di Chiara Guerra e, in particolare, del nipote 17enne che ha accoltellato la zia. Per l’esperto “non ci si scopre assassini” all’improvviso. Crepet ha poi sottolineato che da 30 anni sostiene che a 16 anni un giovane è già maturo per assumersi le sue responsabilità.

Crepet sul caso Chiara Guerra

A Morning News, è stato sottolineato come non sia la prima volta che si verificano episodi di cronaca che hanno un minorenne come autore di un’aggressione o un atto violento. Alla domanda su cosa scatti in un giovane, Paolo Crepet ha risposto che non avviene “nessun ribaltamento” della personalità.

“Non ci si scopre assassini dal lunedì al martedì – ha spiegato lo psichiatra – d’altro canto credo che abbia già detto questo ragazzo agli inquirenti che c’erano dissapori con la famiglia da tempo”.

ANSA

Per l’esperto si è trattato di un’escalation, sottolineando che “nelle famiglie ci si accorge poco oggi, è quasi scandaloso. Anche i cambiamenti comportamentali non vengono registrati né in casa né in una scuola”.

Crepet parla di precocità

Paolo Crepet ha poi puntato l’attenzione sulla precocità. “Ancora non vogliamo capire che 16 anni è l’età della maturità”, ha detto il sociologo.

Lo psichiatra ha fatto probabilmente riferimento all’età sotto i 18 anni degli autori di diversi casi di violenza.

La maggiore età, per Crepet, sarebbero i 16 anni e “non più 18. Lo dico da 30 anni e naturalmente non succede niente”.

“Dare la maggiore età a 18 anni vuol dire dare responsabilità, oltre che diritti”, ha concluso.

Il caso di Chiara Guerra

Chiara Guerra è stata uccisa dal nipote di 17 anni a San Stino di Livenza (Venezia). Probabilmente, alla base dell’omicidio, c’erano forti dissidi legati a una eredità e al patrimonio familiare sul quale il giovane sembra accampasse pretese.

La donna era un’insegnante in una scuola media. Il corpo, gettato in un canale, è stato trovato dopo tre giorni di ricerche. Dall’ispezione cadaverica di Chiara Guerra, sarebbe stata uccisa con oltre 20 coltellate, di cui varie al collo e al torace.

Il 17enne avrebbe anche provato a dare fuoco al cadavere nel tentativo di cancellare le prove. Il corpo è alterato non solo dalla permanenza in acqua, circa 5 giorni, ma anche dalle fiamme appiccate dal minore.