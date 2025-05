Omicidio Chiara Poggi, si cerca l'arma del delitto in un campo a Tromello: quanto è lontano da Garlasco

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

A distanza di quasi 18 anni dal delitto di Garlasco, i carabinieri stanno cercando l’arma con cui sarebbe stata uccisa Chiara Poggi in alcuni campi nell’area di Tromello, comune che confina con la cittadina diventata tristemente famosa per l’omicidio della 26enne. Sono state avviate anche perquisizioni nelle abitazioni di Andrea Sempio, nuovo indagato, e dei suoi genitori.

Si cerca a Tromello l’arma del delitto di Garlasco

Nella mattinata di mercoledì 14 maggio i carabinieri si sono diretti in alcuni campi nell’area di Tromello, comune della Lomellina al confine con Garlasco (i due paesi distano circa 5 chilometri), per cercare la possibile arma del delitto avvenuto il 13 agosto del 2007.

Per l’omicidio di Chiara Poggi è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere Alberto Stasi, l’allora fidanzato della 26enne uccisa. A distanza di quasi 18 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati Andrea Sempio. Nelle prime ore del mattino di mercoledì sono state avviate anche perquisizioni nelle abitazioni dello stesso Sempio a Voghera e dei suoi genitori a Garlasco.

Tromello è un comune della Lomellina vicino a Garlasco, nella provincia di Pavia. I due paesi distano tra loro circa 5 chilometri. Per spostarsi in auto da un paese all’altro servono circa 6 minuti, mentre a piedi ne servono 57.

Perché si cerca l’arma del delitto di Garlasco a Tromello

Secondo alcune indiscrezioni riportate dall’agenzia ANSA, l’arma del delitto di Garlasco con cui sarebbe stata uccisa Chiara Poggi sarebbe cercata nell’area di Tromello perché secondo un testimone sarebbe stata gettata in un canale.

Qual è l’arma del delitto di Garlasco

In base a quanto riferito dall’agenzia Adnkronos, tra le ipotesi più accreditate sulla morte di Chiara Poggi è che la 26enne sia stata uccisa con un martello.

Stando a quanto riportato da La Repubblica, però, l’arma del delitto di Garlasco potrebbe essere un attizzatoio di un set da camino di casa Poggi. Il sito del quotidiano aggiunge un ulteriore dettaglio: il canale dove si sono concentrate le attenzioni dei carabinieri si troverebbe dietro una vecchia casa di corte in cui per anni avrebbe vissuto la nonna delle gemelle Cappa (cugine di Chiara Poggi) e poi il fratello Cesare, che ci abitava al momento del delitto e che quel giorno era in vacanza in Croazia.