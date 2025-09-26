Omicidio Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda dice di essersi difeso: "Parlava di Satana, aveva un coltello"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Emanuele Ragnedda è in carcere con l’accusa di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. È stato lui stesso a confessare di aver ucciso Cinzia Pinna, 33enne di Castelsardo. L’uomo di 41 anni continua tuttavia a cambiare la propria versione dei fatti, parla prima di un errore, poi di legittima difesa, fino ad accusare la sua vittima di aggressione e invocazioni a Satana, affermando di aver agito in preda alla paura.

Emanuele Ragnedda resta in carcere

La Gip Marcella Pinna ha convalidato il fermo della procura datato al 24 settembre: Emanuele Ragnedda continuerà la sua permanenza in carcere.

Il 41enne è reo confesso dell’omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 32 anni scomparsa l’11 settembre a Palau e trovata senza vita due settimane dopo.

ANSA Fiaccolata in ricordo di Cinzia Pinna

Il corpo della vittima era nascosto tra le sterpaglie all’interno di una delle tenute della famiglia Ragnedda.

L’uomo ha confermato la propria versione nell’interrogatorio a seguito del quale il Gip ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare nel carcere di Nuchis.

L’avvocato Luca Montella riporta che Ragnedda ha affermato: “È una scelta che non avrei mai voluto fare ma è la scelta peggiore che ho fatto”.

La nuova versione di Ragnedda

Dal momento dell’arresto fino al più recente interrogatorio, Emanuele Ragnedda ha più volte cambiato la sua versione dei fatti.

Le ultime dichiarazioni sembrano ipotizzare una morte avvenuta per legittima difesa o, similmente, un colpo di pistola sparato per paura.

“A un certo punto ha iniziato a parlare di Satana” racconta riguardo Cinzia Pinna. L’indagato afferma che la vittima “è andata in cucina e ha preso un coltello”.

Ricorda anche di essere stato “ferito di striscio a un braccio”, seppur pare non vi sia alcun segno di tale ferita.

Infine, ripercorre, “ho afferrato la pistola che si trovava su un mobile e ho sparato. Tre colpi, e lei è caduta sul divano”.

Cosa non torna nell’omicidio di Cinzia Pinna

L’ultimo dato certo su Cinzia Pinna è che, nella sera di giovedì 11 settembre, salì a bordo di un’auto intestata a Emanuele Ragnedda.

Due settimane dopo, il corpo della donna è stato ritrovato, con solo una maglietta indosso, nella proprietà del suo assassino confesso.

L’indagato parla di legittima difesa dopo un’aggressione con arma da taglio, ma non vi sarebbe alcun segno sul suo corpo.

Ragnedda ribadisce che tra lui e la vittima non ci furono rapporti sessuali, eppure il cadavere era nudo e i suoi vestiti in casa dell’assassino.

Saranno i risultati dell’autopsia a poter confermare se ci sia stata o meno violenza sessuale.

Dubbi anche sulle modalità con cui Ragnedda avrebbe spostato e nascosto il cadavere, lui afferma di averlo fatto “da solo, con un quad”.