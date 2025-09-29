Omicidio Cinzia Pinna, un proiettile le ha trapassato il viso: si indaga sui complici di Emanuele Ragnedda

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

La Tac sul corpo di Cinzia Pinna ha rivelato un foro compatibile con un colpo di pistola, sparato da Emanuele Ragnedda, che ha confessato l’omicidio. L’imprenditore parla di colluttazione, negando il movente sessuale ipotizzato dagli inquirenti. Indagini su un giovane lombardo e un’amica di Arzachena per possibili complicità.

Com’è morta Cinzia Pinna

Cinzia Pinna è stata uccisa con un colpo d’arma da fuoco all’altezza del naso. La Tac eseguita a Sassari ha fatto emergere un foro compatibile con questa ipotesi per l’omicidio della 33enne di Castelsardo, uccisa nella notte tra l’11 e il 12 settembre.

L’esame, condotto dal medico legale Salvatore Lorenzoni con il consulente della difesa Ernesto D’Aloja, ha confermato quanto raccontato agli inquirenti da Emanuele Ragnedda, l’imprenditore vitivinicolo proprietario della tenuta ConcaEntosa di Palau, reo confesso.

Cinzia Pinna è morta tra l’11 e il 12 settembre: Emanuele Ragnedda ha confessato l’omicidio

L’arma usata da Emanuele Ragnedda

Una pistola semiautomatica Glock, regolarmente detenuta con porto d’armi sportivo e già stata sequestrata dai Carabinieri, è con ogni probabilità l’arma utilizzata per il delitto. Il proiettile non è stato rinvenuto, circostanza che fa supporre sia uscito dal volto dopo averlo attraversato. È stato invece lo stesso Ragnedda a indicare ai militari il nascondiglio dei bossoli e a mostrare sui muri del casolare i segni degli spari.

Mercoledì proseguiranno gli accertamenti medico-legali e giovedì dovrebbe tenersi l’autopsia. Parallelamente, sono previsti nuovi sopralluoghi nella proprietà dell’imprenditore.

Durante gli interrogatori, Ragnedda ha affermato di aver sparato per “paura”, in quanto Cinzia Pinna avrebbe minacciato di tagliargli la lingua con un coltello.

La versione fornita, che collega le sue ferite al volto e alle braccia a una colluttazione con la vittima, è stata verificata da un medico legale su incarico della pm Noemi Mancini, che lo ha visitato nel carcere di Bancali, a Sassari, dove l’uomo è detenuto sotto sorveglianza speciale.

Le indagini sull’omicidio

Secondo gli investigatori, l’ipotesi più probabile resta quella di un approccio sessuale respinto dalla donna, sfociato in una violenta lite terminata con l’omicidio.

L’imprenditore, pur ammettendo di aver fatto “la scelta sbagliata”, smentisce questo scenario, insistendo soltanto sulla versione di una colluttazione senza spiegarne il contesto.

Sul fronte dei possibili complici, resta aperta la posizione di un 26enne lombardo coinvolto nelle prime fasi dell’inchiesta: non sarebbe legato alla soppressione del corpo — di cui Ragnedda si è assunto la piena responsabilità — bensì alla sparizione degli effetti personali di Cinzia, incluso il telefono cellulare, ancora introvabile.

Gli inquirenti indagano anche su una donna di Arzachena, amica intima dell’imprenditore e frequentatrice della tenuta, sospettata di averlo aiutato a ripulire il casolare dalle abbondanti tracce di sangue e a disfarsi del divano su cui la vittima sarebbe stata collocata prima di essere nascosta nella vegetazione della proprietà.