Omicidio Claudio Miranda a Zibido San Giacomo, investito nel parcheggio: lite per una donna, aveva una pistola

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C’è stato un omicidio a Zibido San Giacomo, in provincia di Milano. La vittima, Claudio Miranda, di 40 anni, è stato investito nel parcheggio del cimitero del comune lombardo. Per il delitto è stato arrestato un 31enne, Stefano Pasceri. I due si sarebbero dati appuntamento per discutere di una ragazza prima che la situazione degenerasse e portasse al tragico epilogo.

Omicidio a Zibido San Giacomo: cosa sappiamo

Tragedia nel Milanese, a Zibido San Giacomo, dove nella notte tra domenica 21 e lunedì 22 ha perso la vita un 40enne, Claudio Miranda.

L’uomo sarebbe stato investito volontariamente da un 31enne, suo rivale in amore, Stefano Pasceri, poi arrestato dai carabinieri in flagranza.

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La ricostruzione e l’arresto

Ancora da chiarire la dinamica dei fatti e appurare il movente del delitto. La vittima si sarebbe presentato armato all’appuntamento con l’uomo che l’avrebbe poi investito mortalmente e insieme ad altre tre persone. Dopo l’esplosione di alcuni colpi di pistola, sarebbe stato quindi investito e ucciso.

Pronti i soccorsi del 118 sul posto che non hanno potuto far altro però che constatare il decesso del 40enne. Dopo l’interrogatorio con il pm di turno, l’arrestato è stato accompagnato al carcere di Pavia: sarebbe persona nota alle forze dell’ordine, con alle spalle diverse accuse per vari reati.

Le indagini dei militari dell’Arma su quanto accaduto sono coordinate dalla procura di Pavia. Il pm dovrebbe anche disporre l’autopsia sul corpo del quarantenne.

Chi era Claudio Miranda

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Abbiategrasso, in Lombardia, i due si erano dati appuntamento nell’area di sosta di via Lenin di fatti nel parcheggio del cimitero del comune dell’hinterland sud di Milano. I due avrebbero dovuto discutere di una ragazza.

La vittima, Claudio Miranda, di origini napoletane, si sarebbe presentato all’incontro con altre tre persone non ancora identificate e una pistola scacciacani, da cui avrebbe esploso due colpi all’indirizzo di una persona che in quel momento si trovava fuori dall’auto, ossia il 62enne padre dell’arrestato, Stefano Pasceri.

Il 31enne figlio quindi, rimasto in auto, avrebbe accelerato e investito Miranda, schiacciandolo tra le lamiere della berlina e quelle dell’auto con cui era arrivato all’appuntamento, e uccidendolo. È ora accusato di omicidio aggravato.