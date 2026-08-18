Omicidio Daouda Sangaré a Montese, svolta nelle indagini e moglie arrestata dopo il tentativo di depistaggio

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Daouda Sangaré è stato ucciso nell’appartamento in cui viveva a Montese, in provincia di Modena, il 2 agosto 2026. Fu accoltellato in casa alle 5:00 del mattino. Inizialmente si credeva che il colpevole fosse un uomo con cui Sangaré aveva avuto una lite. A seguito delle indagini, a essere fortemente indiziata per l’uccisione del 30enne è la giovane moglie. La donna è stata arrestata dalle forze dell’ordine con l’accusa di omicidio volontario, in attesa dell’interrogatorio di garanzia.

Arrestata la moglie di Daouda Sangaré

Nel tardo pomeriggio di lunedì 17 agosto, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Modena hanno arrestato la moglie di Daouda Sangaré.

Nei confronti della donna è stata applicata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, cui è seguito il trasferimento all’istituto detentivo di Sant’Anna di Modena.

ANSA

La giovane, ivoriana come il marito, è ritenuta dagli inquirenti gravemente indiziata di omicidio volontario.

L’indagata è in attesa della fissazione dell’interrogatorio di garanzia da parte del Gip. Il colloquio potrebbe svelare la verità sulla morte di Daouda Sangaré.

L’omicidio sarebbe avvenuto in famiglia

Fu proprio la moglie a lanciare l’allarme la mattina del 2 agosto. Attorno alle 8:00 uscì sul pianerottolo urlando in cerca di aiuto.

Dalla morte di Sangaré erano già trascorse circa 3 ore. Il tardivo arrivo dei soccorsi ha reso impossibile salvare l’uomo, ormai già deceduto da tempo.

Se l’ipotesi degli inquirenti dovesse rivelarsi esatta, la donna avrebbe utilizzato quel tempo per lavare il coltello utilizzato per uccidere il marito e nascondere ulteriori eventuali tracce della propria colpevolezza.

Nelle scorse settimane la presunta omicida è stata più volte sentita dagli investigatori, pur restando sempre libera.

Il ricordo degli amicidi Montese

A insospettire gli inquirenti anche le testimonianze degli abitanti di Montese, il comune modenese dove Sangaré si era trasferito in vista dell’arrivo della moglie in Italia.

Pare che, dopo l’arrivo della moglie, l’umore del saldatore 30enne fosse visibilmente peggiorato.

I vicini hanno raccontato di frequenti e accese liti, nonostante la convivenza fosse iniziata da appena un mese.

Il ritratto che di Daouda hanno fornito gli amici, ha allontanato la possibilità di una lite con qualcuno del paese.

“Dao stava alla larga dai guai, era un ragazzo molto tranquillo, – ha raccontato un amico – non era certo uno con cui si litigava facilmente, anzi”.