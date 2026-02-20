Omicidio davanti al centro commerciale di San Bonifacio, uomo investito più volte da un'auto: c'è un testimone

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Un uomo è morto dopo essere stato investito da un’auto davanti a un centro commerciale a San Bonifacio, in provincia di Verona. Secondo i carabinieri, intervenuti subito sul posto, si tratta di un investimento volontario poiché la vittima sarebbe stata travolta più volte dal veicolo. A confermarlo c’è anche il racconto di un testimone oculare, il quale ha riferito di aver visto un’auto nera investire la vittima e poi salire sull’aiuola passando sopra al corpo riverso a terra.

Sospetto fermato e condotto in caserma dai carabinieri di San Bonifacio

La vittima è un cittadino straniero sulla sessantina, il cui corpo è stato ritrovato nel parcheggio del centro commerciale della cittadina nel territorio di Verona, accanto al punto carrelli del supermercato.

I carabinieri hanno fermato e condotto in caserma un sospetto, mentre sul luogo del delitto proseguono le indagini della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo del Comando Provinciale dell’Arma.

Vittima investita più volte, la dinamica

Si profila quindi l’ipotesi di omicidio per il sospettato. Ricostruendo l’accaduto, gli inquirenti hanno stabilito che l’investito avrebbe cercato di mettersi al riparo salendo sull’aiuola.

Qui sarebbe però stato inseguito dall’omicida, che lo ha nuovamente travolto. I segni rinvenuti sul cadavere hanno confermato la dinamica.

Un altro investito in Veneto

Sempre in Veneto, a Villaverla (Vicenza), poche ore prima si era verificata un’altra tragedia simile. Un pensionato di 68 anni, Gilberto Ongaro, è stato investito e ucciso da un’auto mentre attraversava le strisce pedonali.

In questo caso si era parlato fin da subito di incidente, avvenuto lungo la strada provinciale 349, a pochi passi da una pasticceria. La vittima è stata colpita in pieno e sbalzata a diversi metri di distanza. Inutili i soccorsi.