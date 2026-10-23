Omicidio David Rossi, Gabriele Ceccherelli a Le Iene: "Non conosco Mussari, non sono mai stato a Siena"

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Gabriele Ceccherelli si arrabbia quando Roberta Rei gli ricorda che due testimoni hanno fatto il suo nome. "Non c’entro niente e non so niente", risponde alle telecamere di Le Iene. L’ex giocatore di calcio storico fiorentino respinge le accuse riferite dalla commissione parlamentare sulla morte di David Rossi e annuncia querele. Dice di non conoscere Giuseppe Mussari e nega di essere mai stato a Siena. Come ricorda la trasmissione, nessuno dei due risulta indagato per questa vicenda.

Gabriele Ceccherelli risponde a Le Iene

Nel servizio del 22 ottobre, Roberta Rei gli chiede se conosca Giuseppe Mussari, l’ex presidente di Monte dei Paschi di Siena. "Mai conosciuto", risponde. L’inviata fa anche i nomi dell’imprenditore Saverio Giampà e del boss Nicolino Grande Aracri, ma lui continua a negare: "Non conosco nessuno".

Roberta Rei gli riassume quindi quanto riferito dai testimoni: avrebbe incaricato due uomini legati al calcio storico di intimidire David Rossi, rimanendo all’esterno di Palazzo Salimbeni. Una spedizione che, secondo questa ricostruzione, sarebbe finita con la morte del responsabile della comunicazione della banca.

Ceccherelli contesta il racconto, dice di voler chiarire e annuncia l’intenzione di presentare querele. "Non sono mai stato a Siena, mi sembra italiano, no?", ribatte all’inviata. Nei giorni scorsi, commentando le accuse della commissione, aveva raccontato di essere stato in città soltanto per comprare un paio di scarpe.

Quando Roberta Rei torna sui due testimoni, domanda chi siano e ribadisce: "Io sono estraneo a questa vicenda". Alla richiesta di rivolgere un pensiero ai familiari di David Rossi, esprime dispiacere: "La morte di una persona fa sempre dispiacere a tutti".

Le accuse della commissione sulla morte di David Rossi

Questa è una storia che dura da 13 anni e che è sempre stata avvolta da tanti dubbi, perché la motivazione del suicidio ha sempre convinto poco. David Rossi morì il 6 marzo 2013, precipitando dalla finestra del suo ufficio a Palazzo Salimbeni, sede di Monte dei Paschi di Siena. E questo è l’unico fatto certo. Negli anni si sono susseguite ipotesi, dopo che inizialmente si era pensato al suicidio. Il 19 ottobre il presidente della commissione parlamentare d’inchiesta, Gianluca Vinci, ha riferito gli elementi raccolti sul presunto coinvolgimento di Giuseppe Mussari e Gabriele Ceccherelli.

Nella ricostruzione illustrata dal presidente, l’ex vertice della banca avrebbe commissionato un’intimidazione che inizialmente non avrebbe dovuto provocare la morte di David Rossi. Ceccherelli avrebbe invece scelto le persone da coinvolgere, ancora non individuate, restando fuori dal palazzo.

Si tratta, comunque, di accuse da verificare, non di responsabilità accertate in un processo. Anche Giuseppe Mussari ha respinto la ricostruzione e annunciato azioni legali a tutela della propria reputazione.

La mail dal carcere e l’audizione del 3 novembre

Nel servizio, Le Iene spiegano anche come sia arrivata una delle segnalazioni. Dopo la puntata dello scorso marzo, dedicata all’anniversario della morte di David Rossi, la redazione ha ricevuto una mail da un detenuto che chiedeva di essere contattato perché sosteneva di avere informazioni importanti.

La trasmissione racconta di aver ottenuto l’autorizzazione a intervistarlo, ma di aver informato la commissione affinché potesse ascoltarlo direttamente e avvisare la Direzione distrettuale antimafia competente. Le dichiarazioni dei due testimoni, precisa Roberta Rei, dovranno essere valutate dalle autorità.

Per Gabriele Ceccherelli è intanto prevista un’audizione il 3 novembre. La commissione ha stabilito che le persone chiamate in causa possano conoscere i fatti loro attribuiti, essere assistite da un legale e avvalersi della facoltà di non rispondere.