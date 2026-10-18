Omicidio David Rossi, Giletti svela presunto mandante: "L'ex presidente Mps Giuseppe Mussari". Lui lo querela

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Massimo Giletti ha anticipato che la commissione d’inchiesta sulla morte di David Rossi, manager Mps, indicherebbe come presunto mandante dell’omicidio Giuseppe Mussari. L’ex presidente della Banca Monte dei Paschi di Siena ha respinto l’indiscrezione, parlando di “follia” e annunciando una querela.

Omicidio David Rossi, la rivelazione

A poche ore da una seduta attesa della commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi, in un video social Massimo Giletti ha fornito un’anticipazione dalla portata potenziale notevole.

Il conduttore de “Lo stato delle cose” ha affermato che l’organismo, nella riunione di lunedì 19 ottobre, potrebbe indicare come presunto mandante dell’omicidio l’ex presidente di Mps Giuseppe Mussari. Si tratta, al momento, di un’indiscrezione del giornalista e non di un atto confermato dalla commissione.

ANSA

Cosa ha detto Giletti

“Domani la commissione parlamentare d’inchiesta si riunisce, farà i nomi degli esecutori e dei mandanti, uso sempre il termine presunti” ha esordito Giletti, anticipando il nome emerso come presunto mandante dell’omicidio di David Rossi.

La replica di Mussari è stata veemente: l’ex banchiere ha annunciato un’azione legale contro il giornalista. “Quanto affermato dal signor Giletti è una follia prima ancora che una calunnia gravissima e senza uguali, agirò in tutte le sedi nei suoi confronti così come nei confronti di coloro che oseranno ripetere detta calunniosa follia”.

Giletti, interpellato dall’Ansa, non ha comunque ritrattato, chiarendo di aver solo riferito ciò che, in base ai suoi riscontri, dovrebbe verificarsi in commissione.

“Non devo replicare a Mussari” ha spiegato “perché ho semplicemente detto quello che succederà domani in Commissione d’inchiesta secondo le mie informazioni. Non capisco le ragioni di questa querela, ho solo anticipato quello che sarà raccontato. Sarà lui a dover rispondere ai magistrati, non io”.

Chi è Giuseppe Mussari

Giuseppe Mussari è stato presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena dal 2006 al 2013 e numero uno dell’Abi, l’associazione delle banche italiane. Il suo nome è legato all’acquisizione di Antonveneta, costata circa 10 miliardi di euro nel 2008, e alle operazioni finanziarie con cui, secondo l’accusa, la banca avrebbe coperto le perdite successive.

Nel 2019 il tribunale di Milano lo aveva condannato a 7 anni e 6 mesi di carcere. In appello, il 6 maggio 2022, era arrivata l’assoluzione, e la Cassazione aveva poi dichiarato inammissibile il ricorso della Procura generale, rendendola definitiva “perché il fatto non sussiste”.

Il caso David Rossi

La sera del 6 marzo 2013 David Rossi, responsabile della comunicazione di Monte dei Paschi di Siena, fu trovato morto nel vicolo Monte Pio, a Siena, dopo una caduta dalla finestra del suo ufficio. Per anni si è discusso se si fosse trattato di suicidio.

La commissione d’inchiesta, presieduta da Gianluca Vinci, ha riesaminato gli elementi disponibili, compreso il video della ricostruzione, e ha messo in dubbio la tesi del gesto volontario. Mussari era stato ascoltato dalla commissione il 16 febbraio 2022 e in quell’occasione aveva detto di aver voluto bene a Rossi “come a un fratello”.