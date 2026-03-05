Omicidio David Rossi, la rabbia del fratello Ranieri per le prime indagini: "Non aspettarono la Scientifica"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Proseguono le indagini per fare chiarezza sulla morte di David Rossi, il manager e capo della comunicazione di Banca di Monte dei Paschi di Siena, morto tredici anni fa in circostanze misteriose. La seconda commissione di inchiesta e una commissione parlamentare sostengono che l’uomo non si tolse la vita, ma che il suo decesso fu un omicidio. Nel frattempo suo fratello, Ranieri Rossi, ha fatto trapelare la sua rabbia per come furono condotti i primi accertamenti sul caso.

Omicidio di David Rossi: le indagini e la svolta

“Finalmente si indaga davvero, si fanno domande, tutte cose che dovevano essere fatte 13 anni fa. C’è voluta la seconda commissione di inchiesta”, ha dichiarato, come riportato da La Stampa, Carolina Orlandi, figlia di Antonella Tognazzi, vedova di David Rossi.

“Leggere che oggi ci sono delle prove oggettive che sostengono che David sia stato ucciso, e che a dirlo sia anche una commissione parlamentare (e non solo giornalisti o periti di parte) ci fa sentire meno sole. Ora spero si indaghi per trovare gli assassini”, ha aggiunto la donna.

Il 6 marzo la seconda commissione d’inchiesta presieduta dal deputato di FdI Gianluca Vinci, mostrerà a Siena, nella sede dell’Archivio di Stato, la relazione di metà mandato, costruita sull’ipotesi di omicidio. Carolina sarà presente, accompagnata dalla madre e dall’avvocato Carmelo Miceli, per commentare gli esiti delle perizie e la relazione dei commissari parlamentari.

Ora non resta che attendere le decisioni della procura di Siena, che ha richiesto le due perizie siglate dal tenente dei Ris Adolfo Gregori e dal medico legale Robbi Manghi. Tali test ruotano attorno al perno dell’elemento cruciale della relazione di metà mandato, “nella quale si esclude definitivamente l’ipotesi del suicidio e dalle risultanze si prende atto che la morte di David Rossi è un omicidio”, come ha anticipato il presidente Vinci.

L’avvocato: “Novità che suffragano la pista della lite finita in tragedia”

“Mi sembra più che legittimo che la procura di Siena apra un fascicolo senza indagati – ha dichiarato la legale Miceli – né ipotesi di reato. Prima il procuratore e i pm esamineranno i contenuti delle due perizie, valuteranno se ci sono nuovi elementi sufficienti per riaprire le indagini per omicidio e, in caso affermativo, chiederanno al gip di indagare di nuovo sulla morte di Rossi, indicando le nuove ipotesi”.

“Da parte mia ho presentato un’istanza che punta a facilitare il lavoro dei magistrati. Oltre a indicare i punti salienti delle perizie, a presentare le conclusioni delle consulenze di parte, ho rivelato anche novità investigative in nostro possesso, che suffragano la pista di una lite violenta finita in tragedia”, ha aggiunto l’avvocato.

La strada che potrebbe spingere gli inquirenti a indagare per omicidio si basa sul movente finanziario connesso alle sponsorizzazioni sportive, che si unisce con l’intercettazione dell’avvocato calabrese Giancarlo Pittelli. “Non si è suicidato… non si è suicidato. Rossi è stato ucciso”, sono le parole intercettate del legale, indagato per concorso esterno con la ‘Ndrangheta.

Sulla frase di Pittelli si è posta molta attenzione perché qualche mese dopo chiamò a collaborare nel suo studio Giuseppe Mussari, ex presidente di Banca Mps. David Rossi è stato il collaboratore fedele di Mussari per dodici anni, prima alla Fondazione Mps e poi in banca.

Il 9 dicembre 2025 la commissione d’inchiesta parlamentare ha sostenuto che Rossi sia stato strattonato, afferrato e picchiato da una persona nel suo ufficio, poi sarebbe stato appeso tronco in avanti, fuori dalla finestra, al terzo piano di Rocca Salimbeni. A riprova che si tratterebbe di un omicidio sono state citate le lesioni sulle braccia trovate sul cadavere, le schegge di legno sulla pancia e la camicia strappata.

Il fratello Ranieri Rossi: “Provo un misto di rabbia e soddisfazione”

Sulle novità delle indagini ha detto la sua anche Ranieri Rossi, intervenendo nella trasmissione tv Storie Italiane: “La mia reazione per le nuove indagini, e quella della mia famiglia, è un misto tra rabbia e soddisfazione”.

“Io – ha aggiunto – ricordo che i primi magistrati che sono entrati nell’ufficio a fare la prima perquisizione non hanno seguito le banali regole di persone che entrano su una scena del crimine. Hanno perso dettagli importanti mettendo tutto a soqquadro, non aspettando la Scientifica”.

“Se l’avessero aspettata e avessero preso foto corrette prima di mettere l’ufficio in disordine – ha proseguito l’uomo -, avrebbero ammesso la possibilità che potesse essere stato un omicidio. Ci voleva un attimino di cautela, se avessero preso le impronte digitali sulla finestra e il davanzale questo caso sarebbe stato risolto in una settimana”.