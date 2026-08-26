Omicidio del bracciante Sadam Houssain a Borgo Mezzanone, pestato e ucciso a coltellate: l'ipotesi sul caso

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Sarebbe stato pestato e ucciso a coltellate Sadam Houssain, il bracciante pachistano di 32 anni scomparso il 4 agosto e trovato morto giorni dopo nella baraccopoli di Borgo Mezzanone, nel Foggiano. È quanto emerso dall’autopsia effettuata sul cadavere dell’uomo. La procura di Foggia indaga per omicidio, tra le piste al vaglio degli inquirenti quella legata al mondo del caporalato.

Sadam Houssain pestato e ucciso a coltellate

Ci sono nuovi elementi nel caso di Sadam Houssain, il bracciante pachistano di 32 anni trovato morto il 23 agosto nel bagagliaio della sua auto nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone, in provincia di Foggia.

L’uomo, che risultava scomparso dal 4 agosto, sarebbe stato pestato e poi ucciso a coltellate. È quanto emerso dall’autopsia eseguita all’Istituto di medicina legale del Policlinico di Foggia. Lo riporta Ansa.

ANSA

Nonostante il cadavere fosse in avanzato stato di decomposizione, l’esame ha permesso di chiarire alcuni punti sulla morte di Houssain.

A completare il quadro saranno gli esiti degli esami istologici sui tessuti, per i quali bisognerà attendere un mese.

L’omicidio del bracciante a Borgo Mezzanone

Sul caso indaga per omicidio la procura di Foggia. Considerato lo stato del corpo, Sadam Houssain sarebbe stato verosimilmente ucciso il giorno della scomparsa, il 4 agosto.

In Italia dal 2015 e residente a Manfredonia, il 32enne non era tornato a casa dopo una giornata di lavoro nei campi di Cerignola.

A lanciare l’allarme denunciando la scomparsa ai carabinieri era stato il fratello Nazim.

La svolta il 23 agosto, quando lo stesso Nazim ha individuato l’auto del fratello nei pressi del ghetto di Borgo Mezzanone: nel portabagagli il corpo privo di vita dell’uomo.

Le indagini e la pista del caporalato

Tra le piste al vaglio degli inquirenti c’è quella legata a un possibile regolamento di conti nel mondo del caporalato.

La Gazzetta del Mezzogiorno riporta che Houssain avrebbe avuto un ruolo nel diffuso fenomeno del caporalato nelle campagne foggiane.

Secondo quanto riferito ai carabinieri dal fratello e da amici, il 32enne trasportava i lavoratori dal ghetto di Borgo Mezzanone ai campi.

E si occupava di stilare contratti con le aziende agricole e di provvedere alla consegna delle paghe ai braccianti.