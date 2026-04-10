Omicidio del carabiniere Cerciello Rega, condanna definitiva per Natale Hjorth: 10 anni, 11 mesi e 25 giorni

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Dopo un procedimento lungo sette anni è arrivata la condanna definitiva a 10 anni e 11 mesi e 25 giorni per Gabriele Natale Hjorth, il cittadino americano coinvolto nell’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso a coltellate a Roma nel luglio del 2019. La decisione è stata presa dai giudici della prima sezione penale di Cassazione.

La condanna definitiva a Hjorth

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della difesa di Gabriele Natale Hjorth per quanto riguarda la pena mentre hanno annullato con rinvio a nuovo giudizio sul punto dell’aggravante per i soli profili civili.

Lo studente americano, che si trova da tempo ai domiciliari, era accusato di concorso anomalo in omicidio con l’amico Finnegan Lee Elder la cui pena a 15 anni e due mesi è già passata in giudicato.

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La corte ha sostanzialmente recepito la richiesta avanzata dalla Procura generale che nel corso della requisitoria ha definito “irrisoria” la pena per un evento del genere, consumato contro “carabinieri disarmati“.

La Suprema corte aveva già rimandato gli atti in secondo grado, limitatamente al trattamento sanzionatorio dichiarando irrevocabile la responsabilità penale di Hjorth.

Il processo contro i due americani

Nel processo di primo grado i due giovani americani vennero condannati all’ergastolo. Una pena poi ampiamente rivista al ribasso dopo una prima pronuncia della Cassazione.

Al secondo processo di appello si era arrivati dopo che i Supremi giudici avevano annullato per Elder la condanna a 24 anni con rinvio sulle circostanze aggravanti e sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale (fattispecie per cui è stato poi assolto).

Per Hjorth, che era stato condannato a 22 anni, l’annullamento con rinvio riguardava l’accusa di concorso in omicidio.

Come è stato ucciso Cerciello

La morte del vicebrigadiere Cerciello è legata al tentativo di recuperare uno zaino che i due americani avevano sottratto, nella zona di Trastevere, al “facilitatore” dei pusher, Sergio Brugiatelli, a cui si erano rivolti perché in cerca di cocaina.

Brugiatelli, dopo avere ricevuto la telefonata dei due statunitensi con la richiesta di riscatto, aveva allertato i carabinieri.

Cerciello Rega e il suo collega di pattuglia di quella notte, Andrea Varriale, dopo una trattativa intercorsa tra Brugiatelli e i due ragazzi, andarono all’appuntamento con i due americani, in via Pietro Cossa, vestiti in borghere.

I due studenti aggredirono entrambi i carabinieri. Elder, che aveva con sé un coltello, colpì in pochi secondi il vicebrigadiere con una serie di fendenti. Cerciello morì, di fatto, per shock emorragico dopo una disperata corsa in ospedale.