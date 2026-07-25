Omicidio del giornalista Luigi Esposito a Eboli, uomo fermato dai carabinieri: era nascosto in un casolare

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I carabinieri di Salerno hanno fermato un uomo che sarebbe coinvolto nell’omicidio di Luigi “Luca” Esposito, il giornalista trovato carbonizzato alla periferia di Eboli. Si tratterebbe di un cittadino tunisino di 26 anni, che è stato trovato nascosto in un casolare abbandonato non lontano da dove era stato rinvenuto il cadavere. Gli investigatori sarebbero risaliti a lui grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Fermato un sospettato per l’omicidio del giornalista Luigi Esposito

Nella notte tra il 24 e il 25 luglio i carabinieri di Salerno hanno fermato un uomo di 26 anni, cittadino tunisino, accusato di essere coinvolto nell’omicidio di Luigi “Luca” Esposito, il giornalista ucciso e carbonizzato tra il 18 e il 19 luglio scorso a Eboli.

L’uomo si trovava in un casolare abbandonato proprio alla periferia della città campana, non lontano dal luogo in cui è stato ritrovato il cadavere del giornalista.

©️ 2024 OpenMapTiles | ©️ 2024 OpenStreetMap contributors | ©️ 2024 TomTom | Tuttocittà

Gli inquirenti sono risaliti al sospettato attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, stando a quanto riporta l’edizione locale del quotidiano La Repubblica.

Il Corriere di Salerno, invece, riporta che la persona fermata avrebbe avuto con sé alcuni documenti appartenuti alla vittima.

Il caso di Luigi Esposito

Il corpo di Esposito è stato trovato dai vigili del fuoco attorno alle 2 di notte del 19 luglio. I pompieri erano intervenuti su segnalazione di un incendio, che si era poi rivelato essere quello in cui era stato carbonizzato il corpo del giornalista.

Nei pressi del luogo dell’incendio era stata ritrovata la sua auto, oltre a un proiettile. L’autopsia ha rivelato diverse fratture sul corpo di Esposito. La morte sarebbe avvenuta per soffocamento, ma non è chiaro se il giornalista abbia inalato fumo.

Questo però confermerebbe che sarebbe stato ancora in vita quando l’assassino gli ha dato fuoco.

Esposito sarebbe arrivato sul luogo del suo omicidio in macchina, con un’altra persona, si presume l’assassino, come testimoniano le immagini delle telecamere di sorveglianza. Non è chiaro se questa persona sia quella fermata nella notte.

Le incongruenze sulla vita di Esposito

Ci sono diversi punti da chiarire nelle indagini che riguardano questo caso e che vanno oltre l’identità dell’assassino. Esposito era un commentatore sportivo, piuttosto noto in Campania, su emittenti locali.

I carabinieri hanno sequestrato nella sua abitazione un computer e un telefono cellulare. Mancherebbe però un altro smartphone, che è risultato attivo dopo la morte del giornalista.

Sono poi emerse diverse incongruenze sulla vita di Esposito. Diceva di essere biologo e dipendente dell’Arpac, ma entrambe le circostanze sono state smentite.

Avrebbe anche detto più volte di essere sposato, ma nessuno avrebbe mai conosciuto sua moglie. L’anello che indossava sarebbe appartenuto a uno dei suoi genitori.