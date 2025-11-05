Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre misure cautelari in carcere il bilancio dell’operazione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, che hanno arrestato due 19enni e un 24enne italiani, ritenuti gravemente indiziati di omicidio volontario aggravato in concorso ai danni di Stefano Cena. L’aggressione, avvenuta nella tarda serata del 5 ottobre, sarebbe scaturita da futili motivi e ha portato al decesso della vittima, giostraio di Capena, lo scorso 14 ottobre. L’operazione è stata eseguita sotto la direzione della Procura della Repubblica di Tivoli e con il coordinamento del GIP presso il Tribunale di Tivoli.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’attività investigativa ha preso avvio subito dopo la brutale aggressione ai danni di Stefano Cena, residente nella zona di Capena. I militari della Stazione di Capena e della Sezione Operativa della Compagnia di Monterotondo, sotto la guida del Pubblico Ministero, hanno lavorato intensamente per ricostruire la dinamica dell’episodio, avvalendosi sia di tecnologie avanzate, come sistemi di videosorveglianza e analisi telefoniche, sia delle più tradizionali tecniche investigative, tra cui la raccolta di testimonianze sul posto.

L’origine della violenza

Secondo quanto emerso dalle indagini, la tragica vicenda sarebbe nata da una discussione avvenuta già nel pomeriggio tra la vittima e uno degli aggressori. La tensione, anziché placarsi, è cresciuta nel corso della giornata, coinvolgendo anche il nucleo familiare di Stefano Cena. In serata, la situazione è degenerata fino a sfociare in una violenta aggressione che ha visto la vittima circondata e colpita ripetutamente da un gruppo di giovani, tra cui i tre arrestati, tutti collaboratori presso la giostra gestita dal fratello della vittima.

La dinamica dell’aggressione

La ricostruzione dei fatti evidenzia come Stefano Cena sia stato inizialmente assalito e percosso da più persone. Nonostante le numerose percosse, l’uomo è riuscito a sottrarsi momentaneamente all’assalto. Tuttavia, notando la moglie in pericolo, ha tentato di intervenire per soccorrerla, subendo una seconda, ancora più violenta aggressione. In questa fase, la vittima è caduta a terra ed è stata colpita ripetutamente e con particolare brutalità in parti vitali del corpo.

L’intervento dei Carabinieri e le conseguenze

Solo il tempestivo intervento dei Carabinieri, allertati da alcuni presenti, ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente. I militari sono riusciti a bloccare l’inseguimento che i presunti aggressori avevano intrapreso anche nei confronti del figlio della vittima, accorso in aiuto dei genitori. Nonostante ciò, le ferite riportate da Stefano Cena si sono rivelate fatali: l’uomo è deceduto il 14 ottobre, nove giorni dopo la brutale aggressione.

L’arresto dei presunti responsabili

A conclusione delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Tivoli, i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno eseguito, nelle prime ore di questa mattina, tre misure cautelari in carcere nei confronti dei giovani coinvolti. Gli arrestati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Rebibbia, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’azione investigativa, caratterizzata da rapidità e incisività, ha permesso di individuare e arrestare i presunti autori a meno di un mese dal tragico evento, grazie anche alla tempestività del provvedimento cautelare emesso dal GIP di Tivoli su richiesta del Pubblico Ministero.

Le indagini proseguono

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, le indagini non si sono ancora concluse. Gli inquirenti stanno proseguendo l’attività investigativa per identificare tutti i partecipanti al gravissimo episodio di sangue che ha sconvolto la comunità locale. L’obiettivo è fare piena luce su quanto accaduto e assicurare alla giustizia tutti i responsabili.

Il contesto e le reazioni della comunità

La vicenda ha profondamente colpito la popolazione di Capena e Monterotondo, lasciando sgomenti amici, parenti e conoscenti della vittima. La brutalità dell’episodio e la giovane età degli arrestati hanno suscitato sconcerto e preoccupazione, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza e sulla prevenzione delle aggressioni nei contesti pubblici e lavorativi.

