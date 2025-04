Omicidio del giudice Antonino Scopelliti a Villa San Giovanni, rilievi sul luogo del delitto 34 anni dopo

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nuovi rilievi sul luogo dell’omicidio del giudice Antonino Scopelliti, assassinato a Villa San Giovanni il 9 agosto 1991. A distanza di 34 anni, la polizia scientifica ha ricostruito la scena del crimine con l’auto del magistrato e una moto d’epoca, simile a quella usata dai killer. Alla base, le dichiarazioni di un nuovo collaboratore di giustizia.

Nuovi rilievi sul luogo del delitto

A riaccendere l’attenzione sull’omicidio del giudice Antonino Scopelliti è stato un recente impulso investigativo coordinato dalla Procura antimafia di Reggio Calabria.

A 34 anni dall’agguato, gli investigatori della Squadra mobile sono tornati a Campo Piale, frazione tra Villa San Giovanni e Campo Calabro, dove il 9 agosto 1991 il magistrato fu ucciso mentre tornava a casa dopo una giornata al mare.

In foto l'auto del giudice

Per la prima volta, è stata riportata sul posto l’auto del giudice, una BMW 318i custodita dalla famiglia, insieme a una moto Gold Wing d’epoca, identica a quella su cui viaggiavano gli assassini, ma con colore differente. L’obiettivo è ricostruire con precisione scientifica la dinamica, dal punto di vista balistico, tecnico e ambientale.

Omicidio del giudice

Il 9 agosto 1991 Antonino Scopelliti viaggiava a bordo della sua BMW per tornare nella casa paterna a Campo Calabro, dopo una giornata trascorsa al mare. Era in vacanza, ma non aveva mai interrotto del tutto il lavoro: da Roma si era fatto inviare gli atti del maxi-processo a Cosa nostra, per cui era stato designato come rappresentante della pubblica accusa in Cassazione.

Il magistrato stava percorrendo una strada di campagna, all’altezza della frazione Piale di Villa San Giovanni, quando fu raggiunto da due colpi di fucile calibro 12. I pallettoni lo colpirono alla testa e al collo, uccidendolo sul colpo. La dinamica dell’agguato fu subito chiara agli investigatori: ad attendere il giudice, nascosti dietro una curva, c’erano almeno due sicari su una moto, pronti a colpire. L’attentato aveva un obiettivo preciso: impedire a Scopelliti di svolgere il ruolo di pubblico ministero nel giudizio di legittimità del maxi-processo, il più grande processo mai istruito contro la mafia siciliana, conclusosi con pesanti condanne.

La scelta di colpire un magistrato della Cassazione fu senza precedenti. Scopelliti era un bersaglio “tecnico”, non mediatico: non rilasciava interviste, non cercava visibilità. Lo si colpì per il suo ruolo, per la sua funzione. Giovanni Falcone, presente ai funerali, commentò: “Questa non è una questione calabrese. Qui c’entra la mafia e c’entra il maxi-processo.”

Chi è stato condannato

L’omicidio del giudice Scopelliti portò all’istruzione di due maxi-processi, entrambi celebrati a Reggio Calabria. Il primo, nel 1996, vide alla sbarra Salvatore Riina e Bernardo Brusca. Il secondo, nel 1998, riguardava Bernardo Provenzano e altri sei boss di alto livello, tra cui Filippo Graviano e Nitto Santapaola. In entrambi i casi, le sentenze di primo grado si conclusero con condanne pesanti, ma furono tutte ribaltate in appello.

La Corte d’Appello, nel 1998 e nel 2000, assolse tutti gli imputati per insufficienza e contraddittorietà delle prove, in particolare per l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, che fornivano versioni divergenti. L’indagine subì così un lungo periodo di stasi, finché nel 2012, durante un’udienza del processo “Meta” contro la ’ndrangheta, il collaboratore Antonino Fiume dichiarò che l’omicidio era stato eseguito da due reggini su richiesta diretta di Cosa nostra. Una dichiarazione che confermava la pista già ipotizzata anni prima: la mafia siciliana avrebbe chiesto alla ’ndrangheta calabrese di compiere il delitto in cambio della mediazione per porre fine alla lunga faida interna che insanguinava Reggio Calabria dal 1985.

In foto Bernardo Brusca l'1 marzo 1996 durante il processo

Nonostante le nuove rivelazioni, il processo non ha mai portato all’identificazione certa degli esecutori materiali. L’omicidio di Antonino Scopelliti è rimasto formalmente senza colpevoli, ma per molti è evidente che sia stato un omicidio di Stato mafioso, voluto da vertici criminali per sabotare la giustizia italiana nel momento più delicato della sua storia.

Chi era Scopelliti

Antonino Scopelliti era nato a Campo Calabro nel 1935. Entrato in magistratura a 24 anni, aveva ricoperto incarichi di grande rilievo in processi per mafia e terrorismo, tra cui quelli per la strage di Piazza Fontana, il sequestro Moro, e la strage del Rapido 904. Era stato designato come pubblico ministero nel giudizio di Cassazione del maxi-processo a Cosa nostra. Per molti era “il giudice solo”, simbolo di una giustizia che non si piega.

A lui sono stati dedicati strade, piazze e una fondazione. Ogni anno, a Reggio Calabria, si tiene il meeting “Legalitàlia” in sua memoria. Il suo assassinio resta impunito, ma la sua figura continua a essere faro di integrità nella lotta alla mafia.