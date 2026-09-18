Omicidio del prete Román de la Cruz in Messico, assassinato in strada: il killer ha lasciato un messaggio

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Ennesimo omicidio di un prete in Messico. L’ultima vittima, dopo oltre 60 episodi registrati negli ultimi anni, è padre Román de la Cruz Hernandez, trovato morto a Huejutla, nello Stato di Hidalgo. L’uomo, 48 anni, sarebbe stato freddato con colpi d’arma da fuoco e lasciato in strada, scenario che ha subito fatto propendere per una vera e propria esecuzione. Accanto al corpo è stato anche rivenuto un messaggio del killer. Sul caso stanno indagando le forze dell’ordine locali, ma non sono stati effettuati arresti né è stato reso noto il movente dell’omicidio.

Román de la Cruz ucciso in Messico

Un altro sacerdote assassinato in Messico. Román de la Cruz Hernandez, parroco della chiesa di Santa Cruz a Huejutla, nello Stato di Hidalgo, è stato trovato privo di vita in strada.

Il prete, secondo quanto si apprende, è stato ritrovato ai confini dei comuni di Lolotla e Tlanchinol.

Il corpo presentava chiare ferite d’arma da fuoco.

Trovato un messaggio del killer

Non è ancora chiaro il movente dell’omicidio né chi abbia ucciso il parroco.

Vicino al corpo del 48enne sarebbe stato trovato un messaggio scritto dal presunto killer. Non se ne conosce il contenuto, ma potrebbero essere parole che potrebbero chiarire i contorni misteriosi che aleggiano attorno all’omicidio.

Choc nella comunità messicana

La morte di de la Cruz ha profondamente segnato e colpito la comunità episcopale messicana.

I vertici della Chiesa cattolica hanno reagito immediatamente all’accaduto, sollecitando le autorità a condurre “un’indagine approfondita per risolvere il caso di omicidio” nel più breve tempo possibile. La Conferenza episcopale messicana ha poi espresso “indignazione, dolore e solidarietà” alla chiesa locale per l’uccisione del 48enne.

Chi era Román de la Cruz Hernandez

Originario di Mazahuacán, nel comune di Lolotla non lontano da dove è stato trovato morto Román de la Cruz Hernandez aveva 48 anni e prestava servizio dal settembre 2024 come primo parroco diocesano della comunità di Santa Cruz, nella località di Huejutla.

L’uomo era prete da oltre vent’anni e operava nella parrocchia della comunità relativamente piccola, ma purtroppo nota in quanto luogo strategico per i gruppi criminali della zona.

La scia di sangue, oltre 60 preti assassinati

Romàn de la Cruz, come detto, è l’ultimo di una lunga serie di preti assassinati in Messico.

Secondo i dati, sarebbero 63 i sacerdoti uccisi dal 1990 a oggi nel Paese. Nell’80% dei casi, riferisce L’Avvenire, sarebbero crimini impuniti.

L’ultimo grave episodio era stato registrato ad aprile 2026, con l’uccisione di don Juan Manuel Zavala Padrigal, sacerdote dello Stato del Chiapas.