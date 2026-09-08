Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È di quattro arresti il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri che ha portato all’esecuzione di misure cautelari in carcere per l’omicidio volontario premeditato di un soccorritore del 118, Marco Pusceddu, avvenuto a Buddusò nell’agosto 2025. L’azione, coordinata dalla Procura di Sassari, è stata condotta all’alba dell’8 settembre 2026 tra Iglesias, Nuxis e Carbonia, e ha visto coinvolti numerosi reparti specializzati dell’Arma. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i presunti mandanti avrebbero commissionato il delitto per motivi personali e professionali, offrendo un compenso di 15 mila euro ai due esecutori materiali.

L’operazione e le indagini

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione ha visto impegnati il Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Sassari, la Compagnia di Ozieri e quella di Iglesias, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna”, del Nucleo Cinofili di Abbasanta e dell’11° Nucleo Elicotteri di Elmas. All’alba dell’8 settembre 2026, i militari hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Sassari, su richiesta della Procura, nei confronti di quattro indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi.

La ricostruzione dei fatti

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sassari e condotta anche con l’ausilio del Reparto Investigazioni Scientifiche e del Reparto Anticrimine di Cagliari, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza in merito all’ideazione, progettazione ed esecuzione dell’omicidio di un soccorritore del 118. Il delitto è stato commesso nella notte del 7 agosto 2025 a Buddusò (SS). Gli inquirenti hanno ricostruito il ruolo dei presunti mandanti, che avrebbero commissionato l’azione omicidiaria a due esecutori materiali, dietro il pagamento di 15 mila euro, a causa di dissidi di natura personale e professionale con la vittima.

Le tecniche investigative

Nel corso delle indagini, i Carabinieri hanno effettuato intercettazioni telefoniche e analizzato le immagini degli impianti di videosorveglianza, riuscendo così a individuare l’autovettura utilizzata la notte dell’omicidio dai presunti autori materiali per raggiungere Buddusò e allontanarsi dopo il delitto. Gli accertamenti successivi hanno portato all’identificazione sia dei due presunti mandanti sia dei due esecutori materiali.

Recupero di armi e indumenti

Durante le fasi dell’indagine, i militari dell’Arma hanno recuperato e sequestrato l’arma del delitto: una pistola calibro 7,65 con matricola abrasa, completa di caricatore e parte del munizionamento. Sono stati inoltre sequestrati alcuni indumenti indossati dagli autori del reato la notte dell’omicidio.

Un’aggressione precedente

Le stesse indagini, condotte in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Iglesias, hanno permesso di chiarire anche una precedente violenta aggressione subita dalla vittima la notte del 28 aprile 2025 presso una piazzola di sosta di Carbonia (CA). In quell’occasione, il soccorritore era stato colpito alla testa con una piccozza da muratore, riportando gravi ferite. Gli investigatori sono riusciti a recuperare l’arma utilizzata nell’aggressione.

Al termine delle formalità di rito, i quattro arrestati sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Cagliari.