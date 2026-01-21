Omicidio di Abanoub Youssef, secondo l'autopsia Zouhair Atif gli avrebbe trafitto fegato, milza e polmone

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Emergono nuovi dettagli sull’omicidio di Abanoub Youssef, accoltellato a morte da Zouhair Atif. Il medico legale che ha eseguito l’autopsia ha parlato di “quadro ben definito” mentre i primi riscontri sull’esame eseguito sul 18enne avrebbero chiarito come la lama abbia trafitto fegato, milza e polmone, provocando un’emorragia e quindi l’arresto cardiaco.

Omicidio di Abanoub Youssef: le ultime

È stata eseguita nella giornata del 21 gennaio l’autopsia sul corpo di Abanoub Youssef, il ragazzo di 18 anni morto a La Spezia dopo esser stato accoltellato da Zouhair Atif, suo compagno di scuola.

L’analisi è stata condotta dal professore Francesco Ventura che, uscendo dell’istituto, ha parlato di un “quadro ben definito”.

Cos’ha detto l’autopsia

I risultati del test autoptico non sono stati ancora diffusi eppure, secondo alcune indiscrezioni, riportate da Ansa, la morte del giovane sarebbe avvenuta per arresto cardiaco, provocato da una vasta emorragia che è stata causata dal ferimento di fegato e milza in primis e, in seguito, del polmone sinistro.

L’unico colpo inferto al 18enne sarebbe stato dunque mortale: partita dal costato, la lama avrebbe perforato diversi organi vitali, portando alla scomparsa di Aba, così come veniva chiamato dai suoi compagni di classe.

Ventura si è dato 60 giorni di tempo per completare la sua relazione che verrà poi fornita agli inquirenti al lavoro sull’omicidio.

I funerali e l’indagine su Zouhair Atif

Intanto è stata stabilita la data delle esequie del giovane che si terranno giovedì 22 gennaio in una La Spezia in cui si osserverà una giornata di lutto cittadino.

Il corteo dei parenti e degli amici partirà alle 14 dall’obitorio, dove si trova la salma, e proseguirà fino alla cattedrale di Cristo Re dove, alle 15, si terrà la cerimonia funebre.

Sul fronte delle indagini, nei prossimi giorni verranno ascoltati nuovi testimoni presenti al momento dell’aggressione avvenuta a scuola. Gli inquirenti lavorano ancora per capire la provenienza dell’arma, un coltello da cucina, che Atif Zouhair sostiene di aver comprato qualche giorno prima e che avrebbe portato a scuola per difendersi da alcune minacce che aveva ricevuto. Il giovane si trova in custodia cautelare nel carcere di La Spezia.