Omicidio di Alessandro Ambrosio a Bologna, il papà del capotreno ucciso provoca Salvini sull'immigrazione

Il padre di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna, si è lasciato andare a un lungo sfogo sottolineando che “se le leggi avessero funzionato”, chi ha aggredito il figlio non sarebbe stato nel luogo dell’aggressione e il giovane non sarebbe morto. Poi ha espresso un giudizio su Salvini dicendo di non essere d’accordo con la sua idea di chiudere i porti contro l’immigrazione.

Lo sfogo del padre del capotreno ucciso

“Ora la giustizia non mi interessa, si poteva fare prima: c’era a piede libero una persona con un decreto di allontanamento e armata”, inizia così lo sfogo di Luigi Ambrosio, padre di Alessandro, riguardo a Marin Jelenic, il 36enne croato accusato dell’omicidio del figlio.

Ai giornalisti, davanti casa sua, ha detto che “se le leggi italiane e la giustizia facevano il loro corso, quella persona lì non ci sarebbe stata”.

ANSA

“Ci sono tante persone in giro, senza dimora, e io provo anche pietà, mi dispiace per loro che vivono in questo stato e che nessuno se ne fa carico”, ha aggiunto ancora il padre del capotreno ucciso.

La critica a Salvini

Poi Luigi Ambrosio ha spiegato di essere a favore dell’immigrazione e ha criticato le iniziative di Matteo Salvini.

“Tra l’altro – ha spiegato – io sono favorevole all’immigrazione, al contrario di quello che dice il ministro Salvini, che dovremmo chiudere i porti”.

“Io – ha continuato – non sono d’accordo, la gente deve essere libera di andare dappertutto”.

“Ora è difficile andare avanti. Ci vuole una vita, io non ho una vita davanti. Sarebbe stato meglio – ha concluso – se ci fossi stato io al suo posto”.

Le indagini su Marin Jelenic

In attesa dell’udienza di convalida a Brescia dove, se vorrà, Marin Jelenic potrà dare una spiegazione dei fatti davanti al giudice, gli investigatori lavorano anche sul passato all’estero del croato indagato per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio e fermato la sera del 6 gennaio a Desenzano del Garda.

La squadra mobile bolognese, coordinata dalla Procura, ha avviato contatti tramite Interpol con le autorità croate per acquisire informazioni sul 36enne, su eventuali precedenti in patria.

Arrivato in Italia nel 2019, con una pausa di circa due anni tra il 2023 e il 2025 durante la quale è probabilmente tornato in patria, Jelenic è stato segnalato più volte in varie città e stazioni del Nord Italia per episodi in cui era molesto o ubriaco, aveva con sé coltelli o cutter, ha disturbato passeggeri e personale delle ferrovie.

In un solo caso, a Vercelli nel giugno 2025, ha avuto una condanna, per lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, con la pena sospesa.

Intanto il Pd, con il deputato Andrea De Maria, chiede conto, con un’interrogazione al ministero dell’Interno, dell’ordine di allontanamento dal territorio nazionale emesso il 23 dicembre dal prefetto di Milano e del perché non sia stato eseguito.

La famiglia di Alessandro aspetta invece la restituzione della salma, per poter fissare il funerale, che sarà una “festa laica” con amici e musica.