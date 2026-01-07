Omicidio di Alessandro Ambrosio a Bologna, Marin Jelenic e l'assalto al supermercato "per una birra"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Alcuni mesi prima dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna, il sospettato Marin Jelenic avrebbe scatenato il panico all’interno di un supermercato di Udine. Lo testimonia il titolare dell’esercizio, che in un’intervista ha raccontato di come il 36enne avrebbe “lanciato lattine di birra su una bilancia” per poi prendere “a calci alcuni espositori di caramelle” e inveire contro i dipendenti, arrivando a sputare addosso a uno di essi mentre veniva portato fuori dai carabinieri.

L’assalto a un supermercato di Udine

La notizia è riportata da Il Piccolo e dal Messaggero Veneto. I due quotidiani hanno raccolto la testimonianza di Alfredo Vasto, titolare di un punto vendita Conad del centro di Udine, che dopo aver visto sui telegiornali il volto di Marin Jelenic ha deciso di raccontare un episodio.

Il 18 ottobre 2025, secondo il suo racconto, Jelenic si sarebbe presentato al supermercato dove sarebbe stato sorpreso mentre tentava di nascondere delle bottiglie di birra.

ANSA L’esterno della Questura di Brescia dove Marin Jelenic è stato trasportato dopo l’arresto a Desenzano del Garda. Il 36enne è sospettato per l’omicidio di Alessandro Ambrosio a Bologna

Un dipendente lo avrebbe invitato a pagarle con la minaccia di chiamare i carabinieri, a quel punto il 36enne sarebbe “andato fuori di testa” e avrebbe iniziato a “prendersela con gli espositori”.

Quindi si sarebbe seduto “come a dire che lui non aveva paura dei carabinieri”, ma poco dopo la situazione è degenerata.

La devastazione

Dopo aver assunto un atteggiamento di sfida, Marin avrebbe “lanciato lattine di birra su una bilancia”, fino ad accanirsi contro di essa per poi prendere “a calci alcuni espositori di caramelle”.

Infine sarebbero arrivati i carabinieri che lo avrebbero ammanettato, e mentre i militari lo portavano fuori avrebbe “sputato a un mio collega“, racconta Vasto, che dopo l’omicidio di Alessandro Ambrosio – spiega – ha “provato grande paura“.

Il piano di fuga di Marin Jelenic

Dopo l’arresto avvenuto a Desenzano Del Garda è emerso che il presunto killer di Alessandro Ambrosio sarebbe stato in possesso di un biglietto ferroviario della tratta da Tarvisio (Udine) a Villach, in Austria.

La partenza era prevista – scrive Libero Quotidiano – per le 10:30 di martedì 6 gennaio. Con questi elementi gli inquirenti stanno ricostruendo i movimenti del 36enne nel giorno dell’omicidio del capotreno: sul treno da Fiorenzuola D’Arda (Piacenza) a Milano, ad esempio, Jelenic avrebbe chiesto a un passeggero il telefono in prestito per chiamare un numero croato, ma per il momento non è noto il motivo. Né è chiaro il movente dell’omicidio di Alessandro Ambrosio.