Omicidio di Alessandro Barreca a Gangi, fermato un 35enne che aveva lavorato per lui: ha confessato
Il 35enne rintracciato dai carabinieri ha confessato di aver ucciso l’imprenditore agricolo Alessandro Barreca per questioni economiche
Svolta nelle indagini sull’omicidio di Alessandro Gaetano Barreca, trovato morto il primo novembre nella sua azienda agricola in contrada Rolica, a Gangi, in provincia di Palermo. L’imprenditore agricolo era stato ucciso con diversi colpi d’arma da fuoco esplosi a distanza ravvicinata. I carabinieri hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di un 35enne, M.F. le sue iniziali, che aveva lavorato per lui e ora è accusato di omicidio volontario aggravato.
- Omicidio di Alessandro Barreca a Gangi, fermato un 35enne
- L’ex dipendente ha confessato l’omicidio di Alessandro Barreca
- La svolta nelle indagini dal recupero delle armi
Omicidio di Alessandro Barreca a Gangi, fermato un 35enne
Alessandro Gaetano Barreca è stato ucciso nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica primo novembre 2026, nelle campagne di contrada Rolica, a Gangi, nel Palermitano. Il corpo dell’imprenditore agricolo 54enne è stato ritrovato intorno alle 3 del mattino accanto al suo fuoristrada. Sul corpo aveva diversi segni di colpi di arma da fuoco sparati da distanza ravvicinata.
Dopo circa due settimane di indagini serrate, i carabinieri coordinati dalla Procura di Termini Imerese hanno individuato il responsabile, che secondo quanto riportato dall’ANSA avrebbe confessato.
L’ex dipendente ha confessato l’omicidio di Alessandro Barreca
Un uomo di 35 anni, che era tra le persone monitorate dalle forze dell’ordine, è stato rintracciato all’interno di una casa abbandonata nelle campagne di Calascibetta, in provincia di Enna. Messo di fronte a diversi elementi indiziari a suo carico, ha ammesso di aver ucciso l’imprenditore Alessandro Barreca.
Secondo quanto dichiarato, all’origine del delitto ci sarebbe un risentimento maturato in ambito lavorativo e legato essenzialmente a questioni economiche. Alla luce degli elementi emersi dalle indagini, della confessione dell’uomo e delle modalità con cui si era allontanato dalla propria abitazione, la Procura ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza e un concreto rischio di fuga, disponendone il fermo.
Gli accertamenti proseguono per completare le verifiche tecniche, raccogliere eventuali ulteriori elementi e definire nel dettaglio la dinamica dell’omicidio.
La svolta nelle indagini dal recupero delle armi
L’attività investigativa sull’omicidio di Alessandro Barreca, avvenuto due settimane fa in provincia di Palermo, si è concentrata inizialmente sulle persone che avevano rapporti abituali con la vittima e frequentavano la sua azienda agricola.
Per ricostruire quanto accaduto, i carabinieri hanno incrociato i dati dei telefoni cellulari, le dichiarazioni dei testimoni, i filmati delle telecamere di sorveglianza e i risultati dei sopralluoghi effettuati sul luogo dell’omicidio.
La svolta è arrivata con il recupero delle armi. In una zona di campagna vicina al luogo dell’agguato sono stati trovati un fucile da caccia, una pistola e altri materiali utili alle indagini. Il fucile, in particolare, sarebbe stato nascosto in un pozzo insieme ad alcuni vestiti e munizioni, probabilmente per impedirne il ritrovamento. Tutto il materiale è stato sequestrato e affidato alle analisi tecniche e balistiche del Ris di Messina.