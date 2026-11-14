Omicidio di Alessandro Barreca a Gangi, fermato un 35enne che aveva lavorato per lui: ha confessato

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Alessandro Gaetano Barreca, trovato morto il primo novembre nella sua azienda agricola in contrada Rolica, a Gangi, in provincia di Palermo. L’imprenditore agricolo era stato ucciso con diversi colpi d’arma da fuoco esplosi a distanza ravvicinata. I carabinieri hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti di un 35enne, M.F. le sue iniziali, che aveva lavorato per lui e ora è accusato di omicidio volontario aggravato.

Omicidio di Alessandro Barreca a Gangi, fermato un 35enne

Alessandro Gaetano Barreca è stato ucciso nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica primo novembre 2026, nelle campagne di contrada Rolica, a Gangi, nel Palermitano. Il corpo dell’imprenditore agricolo 54enne è stato ritrovato intorno alle 3 del mattino accanto al suo fuoristrada. Sul corpo aveva diversi segni di colpi di arma da fuoco sparati da distanza ravvicinata.

Dopo circa due settimane di indagini serrate, i carabinieri coordinati dalla Procura di Termini Imerese hanno individuato il responsabile, che secondo quanto riportato dall’ANSA avrebbe confessato.

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L’ex dipendente ha confessato l’omicidio di Alessandro Barreca

Un uomo di 35 anni, che era tra le persone monitorate dalle forze dell’ordine, è stato rintracciato all’interno di una casa abbandonata nelle campagne di Calascibetta, in provincia di Enna. Messo di fronte a diversi elementi indiziari a suo carico, ha ammesso di aver ucciso l’imprenditore Alessandro Barreca.

Secondo quanto dichiarato, all’origine del delitto ci sarebbe un risentimento maturato in ambito lavorativo e legato essenzialmente a questioni economiche. Alla luce degli elementi emersi dalle indagini, della confessione dell’uomo e delle modalità con cui si era allontanato dalla propria abitazione, la Procura ha ravvisato gravi indizi di colpevolezza e un concreto rischio di fuga, disponendone il fermo.

Gli accertamenti proseguono per completare le verifiche tecniche, raccogliere eventuali ulteriori elementi e definire nel dettaglio la dinamica dell’omicidio.

La svolta nelle indagini dal recupero delle armi

L’attività investigativa sull’omicidio di Alessandro Barreca, avvenuto due settimane fa in provincia di Palermo, si è concentrata inizialmente sulle persone che avevano rapporti abituali con la vittima e frequentavano la sua azienda agricola.

Per ricostruire quanto accaduto, i carabinieri hanno incrociato i dati dei telefoni cellulari, le dichiarazioni dei testimoni, i filmati delle telecamere di sorveglianza e i risultati dei sopralluoghi effettuati sul luogo dell’omicidio.

La svolta è arrivata con il recupero delle armi. In una zona di campagna vicina al luogo dell’agguato sono stati trovati un fucile da caccia, una pistola e altri materiali utili alle indagini. Il fucile, in particolare, sarebbe stato nascosto in un pozzo insieme ad alcuni vestiti e munizioni, probabilmente per impedirne il ritrovamento. Tutto il materiale è stato sequestrato e affidato alle analisi tecniche e balistiche del Ris di Messina.