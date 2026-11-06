Omicidio di Alessandro Erminetti in Brasile, l'imprenditore ucciso a colpi di pistola in auto: ipotesi rapina

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L’imprenditore Alessandro Erminetti, 72 anni, è stato ucciso in Brasile con un colpo di pistola alla tempia. La vittima si trovava tra Macaíba e São Gonçalo do Amarante, nello Stato di Rio Grande do Norte, dove si era recato per andare a trovare il figlio. L’omicidio si è consumato il 9 ottobre, ma la notizia è arrivata in Italia solamente il 5 novembre, riportata dalla Gazzetta di Reggio. Le dinamiche del delitto sono in corso di accertamento.

Imprenditore italiano ucciso in Brasile

Come anticipato, i fatti risalgono al 9 ottobre, ma la notizia è arrivata in Italia solamente il 5 novembre dopo la prima pubblicazione da parte della Gazzetta di Reggio. I funerali di Alessandro Erminetti, 72 anni, si sono già tenuti.

Il 9 ottobre Erminetti era appena sbarcato dall’aereo in Brasile, dove si era recato per fare visita al figlio. Al Natal Airport di São Gonçalo do Amarante era andato a prenderlo un socio in affari del figlio, in auto.

Il 72enne e il conducente si erano dunque messi in viaggio verso il centro cittadino, ma ad un certo punto il socio del figlio avrebbe fatto una sosta per dare un passaggio a una terza persona, uno sconosciuto. Quest’ultimo, ad un certo punto, avrebbe tentato di impossessarsi di uno zaino rosso che Erminetti aveva con sé.

Mentre l’auto percorreva la statale RN-160 tra Macaìba e São Gonçalo, il 72enne avrebbe lottato con lo sconosciuto, che avrebbe dunque estratto una pistola e gli avrebbe sparato alla tempia, uccidendolo. L’aggressore avrebbe poi costretto il socio del figlio della vittima a lasciare l’auto e si sarebbe messo alla guida, guadagnando la fuga.

Le indagini

Come ricostruisce la Gazzetta di Reggio, sul luogo dell’omicidio sono prontamente intervenute le auto della polizia militare federale, quelle dell’Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep, che corrisponde alla Scientifica italiana) e il Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (Dhpp), che hanno subito avviato le indagini.

Il delitto, ribadiamo, si è consumato lungo la statale RN-160, che di notte risulta essere poco illuminata. Il 10 ottobre, un giorno dopo il delitto, la Mercedes del socio in affari del figlio della vittima è stata rinvenuta a Macaíba, nel quartiere di Recanto Verde. Sul mezzo sono stati condotti accertamenti per rilevare eventuali tracce biologiche.

Le ipotesi delle autorità brasiliane

Secondo una prima ipotesi delle autorità brasiliane, il delitto potrebbe essere la tragica conseguenza di una rapina finita male, ma gli inquirenti stanno valutando anche una pista più complessa sulla quale mantengono il massimo riserbo.

La famiglia sta seguendo ogni giorno gli sviluppi delle indagini, rappresentata da un avvocato in contatto con un omologo in Brasile.

Chi era Alessandro Erminetti

Originario di Reggio Emilia, Alessandro Erminetti ha guidato per anni la Csi Srl (Costruzioni Stradali e Idrauliche), che nell’edilizia reggiana ha rappresentato una pietra miliare. Sotto la sua direzione, l’azienda ha vissuto una fase di forte innovazione e crescita: tra i primi anni Novanta e il 2010, la Csi si è aggiudicata importanti commesse pubbliche e private, firmando le principali opere di urbanizzazione del territorio.

Figura di spicco nel panorama locale, Erminetti ha anche fatto parte a lungo del direttivo del collegio edili dell’Api di Reggio (poi confluita in Confindustria), prima di cedere l’attività e ritirarsi a vita privata.