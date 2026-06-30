Omicidio di Alessandro Signorile a Bari nel quartiere Carbonara, ucciso a colpi di pistola mentre era in bici

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Spari in mattinata nel quartiere Carbonara di Bari. Un uomo è stato raggiunto dai proiettili ed è morto. Alessandro Signorile, 38 anni, stava percorrendo la strada in bici quando è caduto a terra. Il sospettato si sarebbe già costituito alle forze dell’ordine, che ora indagano per capire il movente dietro l’omicidio. Il reo confesso sarà ascoltato. La prima pista è quella del delitto a causa di una terza persona, forse una donna.

Omicidio di Alessandro Signorile a Bari

Alessandro Signorile, di 38 anni, è stato ucciso questa mattina a Bari. L’aggressione, con arma da fuoco, è avvenuta nella mattinata del 30 giugno.

La vittima, originaria di Ceglie del Campo, stava percorrendo via De Marinis in bicicletta quando è stata colpita a morte.

Il 38enne è stato raggiunto da quattro colpi, sparati da un uomo con il volto coperto.

L’autore dell’omicidio sarebbe stato arrestato pochi minuti dopo aver sparato vicino alla Questura, dove – secondo ANSA – sembra fosse andato per costituirsi.

Il movente e il presunto killer

L’uomo è stato quindi fermato e ascoltato dai carabinieri. Sul posto sono sopraggiunti anche i colleghi della polizia.

Si attende l’interrogatorio nel quale l’assassino potrebbe confessare il motivo dietro l’aggressione.

La prima ipotesi è quella di un omicidio dettato da una terza persona, una che si è messa tra i due uomini. Si parla di una donna, che forse era presente anche sulla scena del delitto.

Infatti, sul luogo sono giunti anche i parenti che, oltre alla disperazione per la morte di Alessandro, si sarebbero rivolti contro una donna accusata di avere due relazioni.

Le indagini

Fino a quando il fermato non parlerà, si può soltanto cercare di ricostruire cosa è accaduto e perché, ma senza averne la certezza.

Sappiamo infatti, secondo le ricostruzioni, che l’uomo, con il volto coperto e a bordo di una moto, si è affiancato alla bicicletta di Alessandro Signorile nel quartiere Carbonara di Bari.

Ha sparato circa tre o quattro proiettili che hanno colpito e ucciso l’uomo. L’assassino si sarebbe costituito e aveva dei precedenti per reati contro il patrimonio. Si escludono legami con la criminalità organizzata.