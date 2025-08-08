Omicidio di Alessandro Venier a Gemona, la compagna Mailyn "è molto preoccupata per la sua bambina"

Tante ombre aleggiano sul caso di Alessandro Venier e sul ruolo della compagna Mailyn Castro Monsalvo. La colombiana è in carcere con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere del 35enne di Gemona, come la suocera Lorena, che l’ha tirata in ballo nel piano confessato agli inquirenti. La 30enne non sarebbe però stata finora in grado di difendersi, a causa della depressione post-partum di cui soffre.

L’omicidio di Alessandro Venier

Secondo quanto dichiarato da Lorena Venier, all’origine dell’omicidio del figlio ci sarebbero state le richieste di ucciderlo ricevute per mesi proprio dalla nuora. La 61enne avrebbe deciso di agire per tutelare la 30enne dai maltrattamenti e le violenze che il 35enne avrebbe commesso contro la compagna, alla luce della decisione dell’uomo di trasferirsi in Colombia con la donna e la figlia, dove la suocera non avrebbe potuto più proteggerla.

L’infermiera avrebbe dichiarato che la nuora avrebbe avuto parte attiva nel delitto, prima soffocando il compagno con dei lacci delle scarpe, poi ricoprendo i resti con il cemento.

Le indagini sul delitto di Gemona

Stando alla versione della 61enne, lei sarebbe intervenuta per stordire il figlio con dei sonniferi e farlo a pezzi successivamente, con “un seghetto e un lenzuolo per contenere il sangue” spiegando, come riportato da Ansa, che “per questo i carabinieri hanno trovato tutto in ordine”.

Per trovare conferme nella confessione di Lorena Venier si attende il nuovo sopralluogo dei Ris nella villetta di Gemona, alla ricerca di eventuali tracce di sangue che non sono state rilevate nei primi accertamenti dei carabinieri.

ANSA

La villetta di Gemona

Le condizioni di Mailyn

Secondo indiscrezioni raccolte dalla trasmissione Morning news, il giorno dopo il delitto le due donne avrebbero raccontato ai dottori, dai quali Mailyn era in cura per la grave forma di depressione post-partum, che Alessandro Venier fosse già partito per la Colombia, giustificando così la sua assenza.

In trasmissione ha parlato anche l’avvocato Francesco De Carlo, uno dei legali della 30enne, al momento in regime di custodia cautelare attenuata prevista per le madri detenute con figli piccoli, in una comunità carceraria specializzata di Venezia.

“In questo momento Maylin è molto molto preoccupata per la sua bambina” ha dichiarato il legale in riferimento alla figlia di 6 mesi, al momento insieme alla madre nella struttura dedicata, ma che potrebbe essere affidata presto ai nonni.

“Io non ho le competenze per esprimermi sulla sua lucidità, ma posso dirvi che fino ad oggi Maylin non è stata nelle condizioni di entrare nel merito della vicenda”.

Il legale rappresentante della 30enne ha spiegato che alla donna “è stata consegnata l’ordinanza della misura cautelare che le è stata applicata tradotta nella sua lingua, di conseguenza lei avrà la possibilità di leggerla e successivamente dovremo anche entrare nei dettagli della vicenda”.

Come sottolineato dal legale, la 30enne potrà leggere adesso il contenuto della confessione della suocera.

Nel caso dell’omicidio di Alessandro Venier restano infatti ancora in ballo le contraddizioni tra la confessione della madre Lorena e la compagna, che finora non sarebbe stata in condizioni di esprimere la sua completa versione dei fatti.

“Con noi non è ancora entrata nel merito della vicenda perché non era nelle condizioni per farlo” ha aggiunto l’avvocato De Carlo.