Omicidio di Alessandro Venier a Gemona, la telefonata della moglie Maylin fa crollare il piano della madre

Le parole dette al 112 da Mailyn Castro Monsaldo, la compagna colombiana di Alessandro Venier, ucciso a Gemona, fanno emergere un quadro diverso rispetto alla confessione della madre dell’uomo che ha ammesso di aver compiuto il delitto insieme alla moglie del 35enne. “Mia suocera vuole ammazzare suo figlio”, ha detto la donna all’operatrice del numero per le emergenze.

La telefonata di Mailyn Castro Monsaldo

L’operatrice del 112, che aveva appena ricevuto la telefonata di Mailyn Castro Monsaldo, ha riferito ai carabinieri di aver sentito la donna dire: “No Lorena… Aiuto… Venite in via dei Lotti”.

Poi c’è stato un attimo di silenzio, la voce ha in seguito continuato: “Mia suocera vuole ammazzare suo figlio“.

ANSA

La casa in cui Alessandro Venier è stato trovato morto

Una volta che gli agenti sono arrivati nella casa, la suocera aveva affermato che non era successo nulla, tentando d’impedire alla nuora di parlare.

Poco dopo Alessandro Venier, forse su indicazione proprio della stessa nuora, è stato trovato in garage: ucciso, fatto a pezzi e messo in un bidone con calce viva.

Il nuovo quadro investigativo

Finora il caso è ruotato tutto attorno alla confessione di Lorena, la madre di Alessandro. La donna ha riferito che l’idea di uccidere l’uomo sarebbe stata suggerita da Mailyn come unico modo per evitare il viaggio in Colombia. L’uomo era infatti intenzionato a trasferirsi con la moglie e la figlia nel paese Sudamericano.

Sia Lorena che Mailyn avrebbero avuto timore per la vita anche della bambina perché, data la natura violenta dell’uomo, lontano dalla madre, sarebbe stato libero di agire contro la compagna e la figlia senza alcun freno.

La chiamata al 112 fa emergere però un quadro diverso. Anche per questo i legali delle due donne accusate dell’omicidio attendono l’esame autoptico al quale parteciperà anche un perito della difesa.

Intanto l’avvocata di Mailyn, Federica Tosel ha affermato che la sua assistita “presenta sulle braccia diversi lividi recenti. Alla domanda come se li fosse procurati, ha replicato che glieli aveva fatti sua suocera”.

Se ciò fosse vero, sarebbe da ricalibrare parte del racconto di Lorena Venier che ha più volte parlato del rapporto più che buono con la nuora che avrebbe appunto sempre difeso dai brutali attacchi di violenza di Alessandro.

Il racconto di Lorena al pm

Lorena al pm ha riferito che “la vita di Mailyn era in pericolo” e che dunque “o agivamo subito oppure, all’estero, senza di me, l’avrebbe finita”. La madre ha riferito che Alessandro aveva comunicato che il giorno seguente l’omicidio si sarebbe trasferito definitivamente in Colombia per fuggire in tempo prima che una condanna per lesioni personali gravi diventasse definitiva, facendogli rischiare la galera.

L’avvocato di Mailyn, invece, ha spiegato che la sua assistita, alla domanda se fosse contenta di andare in Colombia, ha risposto “di sì, che ci sarebbe andata con la bambina”. La donna però è attualmente incapace di reggere un dialogo, confusa e forse stordita dai farmaci che assume per una grave forma di depressione.

Al racconto della suocera manca quindi ancora la versione della nuora.

Alessandro è stato descritto con diversi precedenti, violento, esibizionista, dedito all’alcol e alla droga, licenziato per avere picchiato un collega e con un altro processo in corso per detenzione di armi, l’omicidio sarebbe avvenuto il 25 luglio quando è rincasato e come spesso avveniva ha dato vita a un litigio.