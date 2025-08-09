Omicidio di Alessandro Venier a Gemona, Mailyn Monsalvo "vittima di abusi": le parole di un parente colombiano

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Si delineano sempre di più i contorni dello sfondo nel quale si è consumato il brutale omicidio di Alessandro Venier a Gemona (Udine), il 35enne ucciso nella sua abitazione. Stando al racconto della madre Lorena Venier, 61 anni, l’uomo sarebbe stato ucciso da lei e dalla compagna Mailyn Castro Monsalvo, 30 anni. Il delitto sarebbe maturato dopo mesi in cui la vittima avrebbe perpetrato nei confronti della compagna ripetuti abusi fisici e psicologici. Una verità, questa, che troverebbe conferma nelle confidenze che alcuni amici intimi della donna avrebbero affidato a un parente della stessa, residente in Colombia, che avrebbe appreso dei soprusi solamente dopo la tragedia.

Mailyn Castro Monsalvo vittima di abusi fisici e psicologici

A fare da ponte tra i media colombiani e quelli italiani è Il Messaggero Veneto. Il quotidiano riporta che un parente di Mailyn Castro Monsalvo, la 30enne correa dell’omicidio di Alessandro Venier insieme alla madre della vittima, Lorena Venier, fino al giorno della tragedia non avrebbe avuto contezza di quanto avveniva tra le mura dell’abitazione di via dei Lotti, a Gemona, dove si è consumato il delitto.

Sullo sfondo, come già riferito da Lorena Venier agli inquirenti, un quadro drammatico di presunti abusi e violenze psicologiche che il 35enne avrebbe perpetrato ripetutamente nei confronti della compagna specialmente dal mese di gennaio, quando è venuta al mondo la loro figlia.

ANSA Gli inquirenti di fronte all’abitazione di via dei Lotti a Gemona, Udine, dove si è consumato l’omicidio di Alessandro Venier

Il parente racconta: “Abbiamo appreso quanto accaduto il 31 luglio”, ovvero da quando Mailyn Castro Monsalvo ha telefonato al 112 per segnalare l’accaduto. Il cadavere di Alessandro Venier giaceva diviso in tre parti all’interno di un bidone nella cantina dell’abitazione da circa sei giorni.

Da quel momento la famiglia ha cominciato a seguire la vicenda. “L’abbiamo saputo tramite i notiziari in Italia. Un parente in Europa si è imbattuto nella notizia e ce l’ha riferita prima che arrivasse in Colombia”. A proposito del rapporto tra Mailyn e Alessandro, dice: “Non sapevamo molto di lui” dal momento che la donna, una volta arrivata in Italia, “ha mantenuto contatti minimi con i genitori“. Dopo il 31 luglio “diversi amici intimi ci hanno detto di sapere che era stata vittima di abusi fisici e psicologici”.

La donna non poteva lasciare l’Italia?

I media colombiani, secondo Il Messaggero Veneto, riferiscono che Mailyn Castro Monsalvo avrebbe voluto raggiungere il suo Paese “dopo aver avuto la bambina” – nel gennaio 2025, quindi – ma la donna “non poteva lasciare l’Italia senza il permesso del padre”.

Eppure “voleva che la sua famiglia conoscesse la piccola”. Secondo il racconto fornito da Lorena Venier agli inquirenti, tuttavia, il figlio Alessandro sarebbe stato ucciso alla vigilia della loro partenza per la Colombia, un viaggio al quale Mailyn si sarebbe dimostrata contraria e che la stessa 61enne non avrebbe sopportato, dato che considerava la nuora come “la figlia che non ho avuto”. Le indagini per ricostruire l’intera dinamica della vicenda sono ancora in corso.

I problemi di salute in Colombia

È noto che Mailyn soffrisse di depressione post partum, una condizione che – secondo Lorena Venier – Alessandro sminuiva. Dopo la tragedia è emerso che la 30enne avrebbe avuto un precedente in Colombia. Questo dettaglio trova un riscontro sui quotidiani colombiani El Tiempo e El Heraldo, dove si raccontano i trascorsi della donna nel suo Paese natale.

Mailyn Castro Monsalvo, laureata in Psicologia presso l’Universidad de la Costa di Barranquilla nella Regione dei Caraibi, dal 2020 al 2021 aveva lavorato come impiegata presso l’ufficio del sindaco di Puerto Colombia. Nel suo ambito si sarebbe distinta come lavoratrice modello, ligia al dovere e con una grande vocazione per il sociale.

Eppure proprio durante quell’esperienza lavorativa si sarebbero manifestati i primi problemi di salute. Lo si evince dalla lettera di dimissioni che la donna aveva inviato all’ufficio, nella quale parlava di “un attacco d’ansia, un episodio depressivo e problemi di salute generali”, disturbi che la donna attribuiva al “superlavoro” che con il tempo l’avrebbe “logorata“.

Ancora, gli stessi disturbi si sarebbero ripresentati nel gennaio 2025, dopo la nascita della bambina. In un articolo pubblicato da Il Friuli il 7 agosto si legge che gli avvocati della donna, Federica Tosel e Francesco De Carlo, avrebbero avuto conferma dei precedenti problemi di salute di Mailyn dalla sua famiglia, ai quali si aggiungeva l’insonnia.

L’omicidio di Alessandro Venier a Gemona

A fornire i dettagli dell’omicidio di Alessandro Venier è stata la madre, Lorena Venier, che agli inquirenti ha riferito di aver ucciso il figlio insieme alla nuora. Nello specifico, Lorena avrebbe tentato di stordirlo con barbiturici e insulina, ma il 35enne si dimostrava resistente.

Quindi le due donne avrebbero tentato di soffocarlo con un cuscino, ma senza risultati. Infine Mailyn avrebbe portato a termine il delitto strangolandolo con i lacci degli scarponi. A occuparsi del sezionamento e dell’occultamento del cadavere sarebbe stata Lorena. I fatti risalirebbero al 25 luglio.

Martedì 12 agosto in Procura verrà conferito l’incarico per l’autopsia sui resti della vittima. Nel frattempo continuano i rilievi nell’abitazione di via dei Lotti 47: i carabinieri dei Ris di Parma e del Nucleo Investigativo di Udine dovranno trovare riscontri che confermino o smentiscono la versione fornita dalla 61enne.