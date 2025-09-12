Omicidio di Alessandro Venier a Gemona, spunta la confessione di Mailyn: avrebbe ucciso il compagno coi lacci

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Esiste la confessione di Mailyn Castro Monsalvo. Il nuovo colpo di scena sull’omicidio di Alessandro Venier arriva dai documenti delle imputazioni della compagna della vittima e della madre, Lorena Venier. Monsalvo avrebbe confessato il delitto il 31 luglio ai carabinieri, quando i militari sono entrati nella villetta di Gemona (Udine) dove si è consumata la mattanza. Mailyn avrebbe ucciso l’uomo strangolandolo con i lacci, puntando i piedi sulle sue spalle mentre Venier era supino.

La confessione di Mailyn Castro Monsalvo

Mailyn Castro Monsalvo avrebbe confessato il delitto del compagno, Alessandro Venier, quando il 31 luglio nella villetta di via dei Lotti a Gemona sono arrivati i carabinieri.

Ansa scrive che la 30enne avrebbe effettuato la prima chiamata al 112 già prima dell’alba del 31 luglio, ma sarebbe stata bloccata dalla suocera. All’operatore, che nel frattempo aveva risposto, avrebbe parlato di strani rumori nell’abitazione per poi dire che si era trattato di un malinteso. Al mattino, infine, Monsalvo è riuscita a parlare con i carabinieri. All’arrivo dei militari avrebbe confessato tutto.

ANSA Mailyn Castro Monsalvo avrebbe confessato l’omicidio di Alessandro Venier all’arrivo dei carabinieri nella villetta di Gemona (nella foto). Subito dopo si è chiusa nel silenzio

Sempre secondo Ansa, che cita gli atti degli investigatori e degli inquirenti, davanti ai militari Mailyn Castro Monsalvo sarebbe riuscita a rivelare l’accaduto soltanto in un momento in cui la suocera si trovava in un’altra stanza. Quest’ultima, resasi conto che la nuora stava per confessare, le avrebbe gridato: “Mailyn, ricordati quanto ti voglio bene” nel tentativo di impedirle di parlare.

Nella vicenda, infatti, Lorena Venier ha dimostrato sin dall’inizio una maggiore determinazione. Dopo il delitto del figlio sarebbe riuscita anche ad andare al lavoro. Mailyn, invece, ha scelto di parlare probabilmente per l’oppressione del senso di colpa. Dopo aver confessato, tuttavia, la 30enne si è chiusa nel silenzio. Un atteggiamento, il suo, dovuto probabilmente alla depressione in atto da diversi anni.

L’audio della madre di Alessandro Venier

La confessione di Lorena Venier è stata registrata dai militari con un cellulare. L’audio è stato poi riversato su supporti informatici e consegnato al gip, che ritiene il materiale “pienamente utilizzabile”. Si tratta, secondo Ansa, di una registrazione di 26 minuti e 10 secondi.

Nella sua dichiarazioni la madre della vittima racconta che “Alessandro era supino e Mailyn ha puntato i piedi sulle sue spalle, ha messo i lacci degli scarponi intorno al collo e ha cominciato a tirare“. In quel momento la nipotina, figlia di Alessandro e Mailyn, avrebbe cominciato a piangere e la 61enne si sarebbe allontanata per calmarla. Quindi: “Sono tornata in soggiorno e Mailyn stava ancora stringendo i lacci intorno al collo e io l’ho aiutata“.

Il figlio “stava esalando gli ultimi respiri”. “Erano circa le 21:30 quando è morto”, il 25 luglio.ù

L’omicidio di Gemona

I fatti risalgono al 25 luglio. Secondo la ricostruzione fornita agli inquirenti da Lorena Venier, da tempo la nuora Mailyn Castro Monsalvo le chiedeva di uccidere il figlio, Alessandro Venier, per punirlo dopo i ripetuti maltrattamenti. Il rapporto tra i due si sarebbe ulteriormente deteriorato nel mese di gennaio, con la nascita della figlia.

Le vessazioni di Alessandro avrebbero costretto le due donne in uno stato di terrore che le avrebbe rese incapaci di denunciare i soprusi. Infine, la decisione dell’uomo di partire per la Colombia con la compagna avrebbe fatto crollare tutto. Il 25 luglio, quindi, Lorena – che prima dell’arresto lavorava come infermiera – avrebbe somministrato al figlio “un blister intero di sonnifero sciolto in una limonata“, ma l’uomo non si addormentava.

Quindi la 61enne avrebbe insistito con “due punture di insulina all’addome”. A quel punto avrebbe fatto ricorso a un cuscino per soffocarlo, anche questa volta senza risultati. Infine sarebbe intervenuta Mailyn, che lo avrebbe strangolato con i lacci delle scarpe, aiutata dalla suocera nella fase finale. Poi il sezionamento del cadavere. La madre di Alessandro avrebbe preso un bidone dietro l’autorimessa dell’abitazione, ma il corpo di Alessandro non vi entrava.

“Mi è allora venuto in mente di dovergli tagliare le gambe. Ho preso un coltello da cucina“, ha raccontato Lorena Venier, come scrive Ansa, ma il tentativo si è rivelato inutile. Quindi la madre della vittima ha afferrato una sega per la legna con la quale avrebbe tagliato il corpo in tre parti per poi riporlo dentro il contenitore. “Questa opera l’ho posta in essere io da sola, rifiutando l’aiuto che mi offriva Mailyn“, ha detto Lorena ai carabinieri.

Infine, il barile è stato riportato nell’autorimessa e al suo interno è stata versata della calce – da parte di Mailyn – acquistata su Amazon per coprire i miasmi della decomposizione. “Abbiamo completato tutto verso l’una di notte del 26 luglio”, ha riferito Lorena Venier.