Omicidio di Andrea Sciorilli a Vasto, papà Antonio confessa di averlo ucciso perché "rifiutava i lavori"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

A Vasto il padre ha confessato l’omicidio del figlio 21enne, Andrea Sciorilli, dopo un litigio degenerato per motivi lavorativi. Dopo il delitto, l’uomo ha tentato di occultare il corpo, ma è stato fermato dai carabinieri. Il giovane aveva precedenti per violenza domestica e in passato aveva fatto uso di stupefacenti. Un dramma maturato in un contesto familiare dai rapporti tesi e difficili.

Vasto, il contesto del dramma

Una tragedia familiare, quella di Vasto, incastrata in un contesto già segnato da tensioni, rapporti difficili e precedenti episodi di violenza domestica.

Il padre, che ha confessato l’omicidio, parla del figlio Andrea Sciorilli come una persona violenta. Ex pugile, il 21enne era infatti stato coinvolto nel 2024 in un procedimento attivato con il cosiddetto “codice rosso”, strumento previsto dall’ordinamento italiano per i casi urgenti di maltrattamenti in famiglia.

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La denuncia era partita dal padre Antonio e dalla sorella Lorenza, salvo poi essere ritirata dopo poche settimane. Proprio quel clima di conflitto costante sembra aver fatto da sfondo all’episodio culminato nell’omicidio.

La morte di Andrea Sciorilli

Domenica 19 aprile, all’ora di pranzo, all’interno dell’abitazione di famiglia situata in una zona centrale della città si è consumato il dramma. Secondo la confessione resa dall’uomo, dopo oltre tredici ore di interrogatorio davanti alle magistrate Miriam Manfrin e Silvia Di Nunzio, il confronto con il figlio sarebbe degenerato rapidamente.

Antonio Sciorilli, avvocato e dirigente dell’ASL locale, aveva proposto ancora una volta ad Andrea un’opportunità lavorativa: un corso di formazione a Piacenza finalizzato a un impiego stabile nella sanità pubblica. Quell’occasione il padre l’avrebbe individuata faticosamente, nel tentativo di offrire al figlio una prospettiva più solida dopo anni caratterizzati da precarietà e inattività.

Il giovane, però, avrebbe rifiutato con decisione, reagendo in modo brusco: a quel punto la situazione è precipitata. Il padre ha raccontato di essere stato sopraffatto durante una colluttazione iniziale, per poi allontanarsi e tornare armato di un’accetta. I colpi inferti alla testa, al volto e al torace si sono rivelati fatali.

Le indagini sull’omicidio

Dopo l’omicidio, l’uomo avrebbe agito in stato confusionale, tentando di occultare il corpo. Antonio ha avvolto il cadavere con dei tessuti, lo ha trascinato fino all’ascensore e successivamente verso il garage condominiale.

Il tentativo, tuttavia, è stato interrotto dall’intervento di un vicino che, insospettito, ha allertato il 112. I carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato il padre e il corpo del giovane a breve distanza, configurando una situazione prossima alla flagranza.

Le indagini successive, condotte dal Nucleo operativo tra Vasto e Chieti, hanno permesso di ricostruire ulteriori dettagli. Tracce di sangue sono state rinvenute nell’ascensore, sul pianerottolo e all’interno dell’appartamento. L’arma del delitto è stata successivamente recuperata dopo che l’uomo ha indicato di averla abbandonata in un parcheggio vicino.

Attualmente Antonio Sciorilli si trova detenuto in isolamento nel carcere di Vasto. L’autopsia disposta dall’autorità giudiziaria dovrà chiarire con precisione la dinamica dei colpi e l’orario esatto del decesso. Gli inquirenti stanno inoltre approfondendo il contesto familiare e psicologico, per comprendere se vi fossero altri segnali premonitori di un’escalation così violenta.