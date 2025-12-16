Omicidio di Andrei Zakabluk a Sarezzo, barista accoltellato fuori dal Bellavista: il killer si consegna

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un uomo di 55 anni, Andrei Zakabluk, italiano di origini ucraine, è stato ucciso a coltellate fuori dal bar in cui lavorava, di proprietà della moglie, a Sarezzo, in provincia di Brescia. Zakabluk sarebbe stato aggredito da un cittadino moldavo di 32 anni, che si sarebbe consegnato spontaneamente ai carabinieri.

Andrei Zakabluk ucciso fuori dal bar Bellavista a Sarezzo

Intorno alle ore 23 del 15 dicembre, un barista di 55 anni, Andrei Zakabluk, è stato accoltellato fuori dal bar Bellavista di Sarezzo, in provincia di Brescia.

Il locale è di proprietà della moglie della vittima. Sulla dinamica dell’accoltellamento, ancora non chiara, stanno indagando i carabinieri della caserma di Villa Carcina.

Le condizioni del 55enne sono apparse immediatamente molto gravi ai numerosi testimoni dell’aggressione, per lo più clienti del bar Bellavista dove la vittima lavorava.

Il decesso e le indagini dei carabinieri

I testimoni dell’aggressione hanno subito chiamato i soccorsi e Zakabluk è stato portato in condizioni critiche all’ospedale di Gardone Val Trompia. I medici non hanno però potuto fare nulla per salvarlo.

I carabinieri hanno subito avviato le indagini, trovando l’arma del delitto, un coltello, in un cassonetto della spazzatura nei pressi del bar dove si è verificata l’aggressione.

Il responsabile si è costituito

I carabinieri della caserma di Villa Carcina, che stavano indagando sul delitto, non hanno però dovuto continuare a indagare a lungo per trovare il responsabile.

Poche ore dopo l’aggressione un 32enne cittadino moldavo si è presentato alla stazione dell’Arma, costituendosi come il responsabile dell’accoltellamento.

L’uomo è stato fermato e dovrà affrontare l’accusa di omicidio volontario aggravato. Ancora da capire il movente dell’accoltellamento e l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Gli omicidi in Italia

I dati degli omicidi in Italia continuano a migliorare. Dopo l’eliminazione delle anomalie statistiche dovute alla pandemia, è infatti ricominciata regolarmente la tendenza che accompagna questo dato fin dagli anni ’90.

Le vittime maschili sono in continuo calo e nel 2024 sono scese del 2,8% rispetto al 2023, arrivando a 211 nel corso dell’anno. Rimane invece ancora stabile il numero di donne uccise, che lo scorso anno sono state 116.

Il nostro Paese rimane tra i più sicuri al mondo per quanto riguarda gli omicidi. Il tasso è di 0,55 omicidi per 100.000 abitanti, tra i più bassi a livello europeo.