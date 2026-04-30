Omicidio di Angelo Pizzi nel ristorante di Bisceglie, 61enne ucciso a colpi di pistola mentre lavorava

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Un uomo è stato ucciso in un ristorante a Bisceglie, nella provincia di Barletta-Andria-Trani, in Puglia. La vittima è Angelo Pizzi di 61 anni: sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco mentre lavorava nel locale in via Gramsci. Sul posto carabinieri, polizia e personale del 118: da capire se si sia trattato di una lite o di un agguato.

Bisceglie, ucciso al ristorante mentre lavorava

Angelo Pizzi, 61 anni, incensurato, è stato ucciso in serata un ristorante di Bisceglie, nel nord Barese.

L’uomo stava lavorando come cameriere in una spaghetteria di via Gramsci ed è stato raggiunto da diversi colpi di arma da fuoco.

Sul posto sono arrivati carabinieri, polizia e personale del 118. La dinamica di quanto avvenuto è ancora tutta da chiarire.

Terrore tra i clienti nel locale

Non è ancora chiaro se si sia trattato di una lite o di un agguato: gli inquirenti al momento non esclusono alcuna ipotesi. Le indagini sono coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Bari e affidate ai carabinieri.

Al momento dell’omicidio all’interno del ristorante erano presenti diversi clienti, rimasti per fortuna illesi anche se ovviamente sconvolti per la tragica vicenda.

Pare che a sparare siano stati due uomini, entrati nel ristorante a volto coperto, che hanno aperto il fuoco subito dopo l’irruzione: i due sono poi fuggiti dopo l’omicidio.

La vittima colpita per sbaglio?

Secondo quanto riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, sebbene la dinamica non sia ancora chiara, non è escluso che gli spari fossero rivolti verso altri.

Angelo Pizzi, dunque, potrebbe essere stato colpito per sbaglio, essendosi ritrovato sulla traiettoria dei proiettili. I colpi di pistola sparati nel locale sarebbero stati almeno 10-15.

Secondo una ricostruzione dei fatti riferita dallaGazzetta del Mezzogiorno, il bersaglio dell’agguato doveva essere il titolare del locale.

L’omicidio di Filippo Scavo a Bisceglie

Gli inquirenti, oltre alla dinamica e al movente, dovranno anche chiarire se l’episodio possa essere collegato con un altro omicidio, avvenuto il 19 aprile nella discoteca Divina di Bisceglie.

In quella circostanza era stato ucciso il pregiudicato barese 43enne Filippo Scavo, spacciatore del clan Strisciuglio di Bari.

Anche in quel caso gli spari avevano scatenato il panico tra i presenti, che avevano cercato riparo e una via di fuga per non essere colpiti.