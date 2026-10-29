Omicidio di Antimo Mazzotta a Torre RInalda, fermato un 33enne accusato di averlo ucciso dopo una lite

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C’è un fermo per l’omicidio di Antimo Mazzotta, il pensionato di 78 anni che martedì 27 ottobre è stato trovato morto nel pozzo artesiano della sua casa di campagna a Torre Rinalda, marina di Lecce. Il fermato è Emmanuel Greco, idraulico di 32 anni che vive a Surbo. A eseguire il provvedimento, giovedì 29 ottobre di prima mattina, sono stati i carabinieri del Nucleo investigativo di Lecce, su disposizione del pubblico ministero. Per gli investigatori all’origine del delitto c’è una lite da 300 euro.

Greco è in carcere a Lecce e aspetta l’udienza di convalida davanti al gip. Le ipotesi di reato sono omicidio, occultamento di cadavere e porto e detenzione di arma clandestina.

La lite per l’autoclave da 300 euro e il colpo di pistola di domenica

La lite riguarda un’autoclave collegata al pozzo di casa. Secondo la ricostruzione degli investigatori, Mazzotta l’aveva fatta installare all’idraulico, pagandolo 300 euro, ma l’apparecchio non aveva mai funzionato bene e da mesi il pensionato voleva indietro i soldi oppure un’autoclave nuova. Da Greco, però, non aveva ottenuto niente. Nelle ultime settimane si era rivolto a un secondo tecnico, che aveva sostituito l’autoclave e confermato che quella vecchia era difettosa.

Sabato 24 ottobre Mazzotta si sarebbe rivolto ad alcuni conoscenti che in passato avevano fatto da tramite con l’idraulico, chiedendo un’ultima mediazione. L’incontro ci sarebbe stato domenica 25 ottobre, nel primo pomeriggio. Per i carabinieri la discussione è finita con un colpo di pistola al volto, esploso da Greco.

Sempre secondo i carabinieri, dopo lo sparo l’idraulico avrebbe usato un carrello per portare il corpo fino al pozzo, in un terreno accanto alla casa, e l’ha gettato dentro nel tentativo di nasconderlo. Avrebbe poi lavato con l’acqua le tracce di sangue e portato via dalla proprietà il registratore dell’impianto di videosorveglianza.

Il corpo di Antimo Mazzotta nel pozzo di Torre Rinalda

Mazzotta era originario di Squinzano e in passato aveva fatto il ristoratore a Londra. Viveva da solo con i suoi cani e i suoi gatti in una casa di campagna isolata di via Torre San Giovanni, e da domenica non rispondeva più al telefono. Martedì pomeriggio i carabinieri, intervenuti dopo un controllo alla casa, hanno trovato il corpo nel pozzo, la cui botola era chiusa.

Il fermo di Greco, la pistola in un rudere a Surbo e l’autopsia di venerdì

L’interrogatorio dell’idraulico è cominciato mercoledì pomeriggio ed è andato avanti fino all’alba. Con il fermo sono partite le ricerche dell’arma: in un rudere abbandonato alla periferia di Surbo i carabinieri hanno recuperato una pistola scacciacani calibro 9, modificata per renderla offensiva, che ritengono quella usata per sparare a Mazzotta. Nel caricatore c’erano quattro cartucce, mentre altre 23, calibro 9 corto, erano nello stesso posto. Pistola e munizioni sono sotto sequestro, come gli indumenti che Greco avrebbe indossato domenica, trovati a casa sua.

Con gli avvocati Federico Martella e Francesco Martinese al fianco, davanti al pubblico ministero Luigi Mastroniani, Emmanuel Greco ha scelto di non rispondere. L’autopsia sul corpo di Mazzotta, affidata al medico legale Alberto Tortorella, è fissata per venerdì 30 ottobre.