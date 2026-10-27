Omicidio di Antimo Mazzotta a Torre Rinalda vicino Lecce, cadavere nel pozzo chiuso con un lucchetto

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il corpo senza vita di Antimo Mazzotta è stato trovato in un pozzo a Torre Rinalda e i carabinieri indagano per omicidio. La vittima, di 78 anni, è stata trovata sul fondo di una cisterna in via Torre San Giovanni, poco lontano dal litorale, in una zona rurale nota come Contrada Barone. L’uomo sarebbe stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco e poi gettato nel pozzo.

Antimo Mazzotta trovato morto in un pozzo

Il cadavere di Antimo Mazzotta è stato rinvenuto intorno alle ore 14 di oggi, martedì 27 ottobre. Torre Rinalda, una frazione del comune di Lecce, si trova lungo il litorale. Il corpo del 78enne è stato rinvenuto in una zona isolata, con poche case distanti una dall’altra.

In base a quanto riportato dai media locali, Mazzotta sarebbe stato ucciso nella sua abitazione e poi trascinato fuori fino al pozzo.

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Cadavere in un pozzo a Torre Rinalda, si indaga per omicidio

Sul posto, in via Torre San Giovanni, sono intervenuti i vigili del fuoco, affiancati dal Nucleo sommozzatori per il recupero della salma, effettuato poco dopo. Presenti anche i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Lecce, della stazione di Santa Rosa e della sezione investigazioni scientifiche, che hanno isolato l’area per eseguire i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La vittima, il 78enne Antimo Mazzotta, viveva da solo nella casa di campagna, insieme a lui solo alcuni animali domestici. La botola del pozzo era chiusa. All’esterno sarebbero stati rinvenuti segni di trascinamento del corpo, che sarebbe quindi stati gettato nella cisterna a scopo di occultamento. Sul posto è arrivato anche il medico legale Alberto Tortorella, che ha effettuato un primo esame esterno della salma in attesa della probabile autopsia che verrà disposta dal magistrato di turno.

L’intervento delle forze dell’ordine dopo la telefonata della moglie

La moglie di Antimo Mazzotta, come riportato dal Quotidiano di Puglia, vive in Inghilterra. È stata lei, insospettita dal fatto di non avere notizie del marito da domenica sera, ad allertare alcuni amici della zona.

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati due giovani extracomunitari che, amici dell’uomo, che aiutavano la vittima a prendersi cura del verde. Insospettiti dal fatto che il cancello era chiuso e dal fatto che dall’abitazione non rispondeva nessuno, hanno avvertito i soccorsi. Giunti sul posto, i carabinieri e i vigili del fuoco hanno trovato tracce di sangue e segni di trascinamento all’esterno della casa.

Poco dopo, i carabinieri hanno trovato il corpo di Mazzotta dentro il pozzo. Secondo i primi riscontri, la morte potrebbe risalire ad almeno 48 ore prima. Non ci sarebbero segni di effrazione sulla porta e sulle finestre della casa. Al momento i carabinieri di Lecce non escludono alcuna ipotesi, a cominciare da quella dell’omicidio.