Omicidio di Antonietta Rocco a Latina, fermata l'ex badante per "gravi indizi" ma si indaga sul movente

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Antonietta Rocco, la donna di 63 anni trovata morta nel suo appartamento di via Muzio Scevola, nel quartiere Campo Boario di Latina. La polizia ha disposto il fermo di una donna, che secondo quanto trapelato sarebbe l’ex badante della vittima.

La morte di Antonietta Rocco a Latina

Il corpo di Antonietta Rocco, che aveva problemi di deambulazione e una ridotta capacità visiva, è stato rinvenuto riverso nel letto, in una pozza di sangue.

A dare l’allarme, nella mattinata di venerdì 19 settembre, la sua attuale badante. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Volante, della Squadra Mobile e della Scientifica di Latina.

Campo Boario è un quartiere residenziale situato nella periferia nord di Latina, nel Lazio. Il corpo senza vita di Antonietta Rocco è stato trovato nel suo appartamento in via Muzio Scevola nella mattinata di venerdì 19 settembre

Le indagini e il fermo

Gli inquirenti hanno da subito orientato le indagini verso l’ipotesi dell’omicidio: l’abitazione della vittima, al piano terra, era completamente a soqquadro e il corpo presentava evidenti lesioni da arma da taglio.

A confermare i sospetti è stata la pm Martina Taglione, che ha parlato di “lesioni importanti” compatibili con un’aggressione a coltellate.

Nel corso della notte tra venerdì e sabato, la Squadra Mobile ha ascoltato numerosi testimoni e condotto ulteriori accertamenti tecnici, raccogliendo “gravi indizi di colpevolezza” a carico dell’ex badante.

Sulla base di questi elementi, l’Autorità giudiziaria ha disposto il provvedimento di fermo, eseguito nella mattinata di sabato 20 settembre.

Movente ancora da chiarire

Restano invece da accertare i motivi dell’aggressione. L’ipotesi di una rapina finita male non viene esclusa, anche se non è chiaro cosa potesse essere stato sottratto e, viste le condizioni di salute della vittima, appare difficile che la donna potesse opporre resistenza. Forse, ma è ancora tutto da dimostrare, Antonietta Rocco è stata assassinata per impedirle di urlare e dare l’allarme.

A fare maggiore chiarezza sarà l’autopsia, affidata alla dottoressa Maria Cristina Setacci, che ha già accertato come la morte sia stata provocata da almeno una coltellata letale.