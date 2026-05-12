Omicidio di Antonio Musella in zona Ponticelli a Napoli, morto in ospedale dopo l'agguato in strada

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Un uomo sui 50 anni è stato ucciso dopo un agguato in strada nel quartiere Ponticelli a Napoli. È morto poco dopo il ricovero in ospedale. La vittima è Antonio Musella, aveva piccoli precedenti di polizia ma non per associazione mafiosa. È stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre era a bordo di un furgone.

L’omicidio di Antonio Musella

Poco dopo la mezzanotte, gli agenti del commissariato di polizia di Ponticelli sono intervenuti insieme al personale del 118 in via Cupa Vicinale Pepe, nella zona del lotto 6.

Sul posto è stato ritrovato gravemente ferito da diversi colpi d’arma da fuoco il 50enne Antonio Musella.

Secondo le prime ricostruzioni, qualcuno gli avrebbe sparato mentre era a bordo di un furgone.

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Trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale del mare di Napoli, è morto subito dopo il ricovero. Sul caso indagano gli agenti della Squadra Mobile di Napoli.

La ricostruzione dell’agguato

Contro Antonio Musella sarebbero stati sparati almeno cinque colpi. L’agguato sarebbe avvenuto in una zona nota per la contesa tra i clan De Luca Bossa-Minichini e gli egemoni De Micco.

Le modalità dell’attacco indicherebbero un’azione mirata e pianificata, con l’obiettivo di colpire Musella direttamente mentre guidava, senza possibilità di fuga.

La polizia scientifica ha isolato la scena del crimine per consentire i rilievi e raccogliere eventuali tracce dei responsabili.

Chi era Antonio Musella

Antonio Musella era noto con il soprannome di “o’ muccuso” e aveva dei precedenti ma non legati alla camorra.

La sua morte è avvenuta però in un quartiere da tempo oggetto di attenzione delle forze dell’ordine per episodi di criminalità organizzata e scontri tra gruppi rivali.

Come sottolinea il sito Il Campano, si tratta dell’ultimo episodio di una serie di violenze armate registrate nella zona orientale di Napoli. Le forze dell’ordine hanno intensificato la sorveglianza nella zona per prevenire ulteriori episodi di aggressioni.

Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali da familiari o legali della vittima.