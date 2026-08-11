Omicidio di Antonio Perrotta a Sangineto, fermate due persone accusate di aver pestato a morte il 34enne

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Pestato e ucciso fuori dalla discoteca. L’omicidio di Antonio Perrotta, 34 anni, compagno e padre di quattro figli, resta avvolto da numerose ombre. L’uomo è morto sabato notte nel parcheggio della discoteca “Il Castello” di Sangineto, sulla costa tirrenica del Cosentino. Sono proprio questi i punti oscuri su cui gli inquirenti sperano ora di fare chiarezza, anche grazie ai due fermi eseguiti martedì 11 agosto.

Omicidio di Antonio Perrotta a Sangineto: fermati due uomini

Fin dalle prime ore, attorno al fatto di sangue, è calata una coltre di omertà: nessuno sembrava aver assistito a quanto accaduto.

Finora una parte importante delle risposte sarebbe arrivata dalle immagini delle telecamere di sicurezza e dalle testimonianze raccolte direttamente dal procuratore di Paola, Domenico Fiordalisi.

ANSA

Il pestaggio del 34enne sarebbe avvenuto all’esterno del locale “Il Castello”, una discoteca spesso affollata sul litorale cosentino.

Per giorni, nessun nome è stato iscritto nel registro degli indagati da parte degli inquirenti, che, tuttavia, non hanno mai perso la fiducia.

I primi soccorsi e la morte in ospedale

Come riporta Il Corriere della Sera, per gli investigatori il quadro di quel che è avvenuto è piuttosto chiaro: Perrotta sarebbe stato aggredito da due uomini (non si escludono altre persone coinvolte nella vicenda), che si sarebbero poi dati velocemente alla fuga.

Le condizioni del 34enne sono apparse critiche già a chi gli ha prestato i primi soccorsi su un marciapiede, a poca distanza dal parcheggio del locale.

Successivamente l’uomo è stato portato all’ospedale di Cetraro, dove i medici hanno disposto il trasferimento d’urgenza alla Rianimazione di Cosenza. Il quadro clinico si è però aggravato repentinamente e Perrotta è deceduto nel giro di poche ore.

Il punto sulle indagini e la nota della discoteca

Le indagini proseguono per capire che cosa ci facesse Perrotta, operaio presso un’azienda privata a Fuscaldo (comune in cui era residente), fuori dalla discoteca.

Non si esclude che si trovasse nei paraggi del locale per incontrare qualcuno, forse per un appuntamento.

Dall’associazione cosentina di volontariato “Giorgio La Pira”, dove lo conoscevano, fanno sapere che “nelle ore notturne si dedicava all’attività di sicurezza privata”. Faceva cioè il buttafuori, un lavoro extra per “guadagnare qualcosa in più e contribuire alle necessità della sua famiglia”.

Tuttavia questa ipotesi è stata smentita dai titolari della discoteca, i quali, attraverso una nota scritta sui social, hanno sottolineato che Perrotta “non era appartenente al personale del locale”.

Gli stessi gestori hanno offerto la “massima collaborazione agli organi inquirenti, mettendo a disposizione i filmati dei sistemi di sicurezza interni e perimetrali” dai quali “risulta che nessun episodio violento si sia verificato all’interno della discoteca né nel piazzale”.