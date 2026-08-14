Omicidio di Antonio Perrotta a Sangineto, perché uno dei due fratelli arrestati ha lasciato il carcere

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Per la morte di Antonio Perrotta, il trentaquattrenne deceduto dopo un pestaggio all’esterno di una discoteca di Sangineto, è stato disposto il carcere solo per uno dei due fratelli fermati, l’altro è stato rimesso in libertà. Lo ha deciso il gip del tribunale di Paola, in provincia di Cosenza.

Perché uno dei due fratelli torna in libertà

Mentre il ventiduenne Domenico Orsino è ora accusato di omicidio preterintenzionale e resta in carcere, diversa è la posizione del fratello Umberto che è stato invece rimesso in libertà.

Secondo il Gip, al momento l’unica versione compatibile con quanto emerso dalle indagini è quella fornita da Umberto che, nel corso dell’interrogatorio, ha ricostruito la discussione avuta con il buttafuori.

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Il ragazzo ha affermato che è stato Domenico a sferrare un pugno al volto di Perrotta che è quindi caduto a terra, mentre i due fratelli si allontanavano.

Il Gip tuttavia non ha convalidato il decreto di fermo disposto nei confronti dei due fratelli non ravvisando il pericolo di fuga, riformulando l’accusa per il ventiduenne Domenico da omicidio volontario commesso in concorso e aggravato dai motivi futili e abietti a preterintenzionale.

Per il ventiquattrenne Umberto, invece, il giudice ha ritenuto di dover rigettare la richiesta del pm che aveva sostenuto la necessità dell’applicazione della misura cautelare in carcere.

L’autopsia su Antonio Perrotta

Dagli accertamenti dell’autopsia sul corpo di Antonio Perrotta, è emersa la presenza di un vasto trauma cranico ma si attendono gli esiti altri esami per comprendere l’entità delle lesioni e la possibile correlazione con il decesso.

Gli accertamenti si sono svolti all’ospedale di Cosenza su disposizione della Procura di Paola che sta coordinando le indagini sulla morte del giovane.

Il mandato è stato conferito all’equipe di medicina legale dell’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro, diretta da Isabella Aquila.

L’interrogatorio ai due fratelli

Il 14 agosto, i due fratelli sono stati sentiti durante l’udienza di convalida del fermo per la morte di Antonio Perrotta.

I due, originari di Belvedere Marittimo ma residenti in Lussemburgo, sono comparsi davanti al giudice per le indagini preliminari di Paola.

Il ventiquattrenne ha risposto alle domande fornendo la sua versione dei fatti, mentre il fratello minore si è avvalso della facoltà di non rispondere.