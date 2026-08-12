Omicidio di Antonio Perrotta a Sangineto, possibile lite con i fermati per il biglietto d'ingresso: il punto

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Si continua a indagare sull’omicidio di Antonio Perrotta, il 34enne padre di quattro figli ucciso sabato scorso nel parcheggio della discoteca “Il Castello”, a Sangineto, sulla costa tirrenica del Cosentino. L’uomo è stato picchiato a sangue. Nelle scorse ore sono stati fermati due fratelli lussemburghesi, uno classe 2002, l’altro 2004. Quest’ultimo è un giocatore della nazionale di rugby del suo Paese.

Sangineto, omicidio di Antonio Perrotta: sarebbe stato picchiato per una lite sui biglietti

Come ricostruito dal Corriere della Sera, i due fratelli sarebbero entrati alla discoteca “Il Castello” senza biglietto. Quando la sicurezza interna del locale lo ha scoperto, ci sarebbe stato un battibecco che ha avuto sviluppi nel parcheggio.

Stando ai primi accertamenti, Perrotta non era un dipendente del locale. Però conosceva i buttafuori e sarebbe intervenuto nella lite scoppiata fuori dalla discoteca. Qui sarebbe stato pestato, riportando ferite che si sono rivelate fatali.

ANSA

I due lussemburghesi, dopo aver picchiato il 34enne, erano già pronti a lasciare l’Italia. Avevano infatti già comprato il biglietto aereo. Ma sono stati fermati prima di andare all’estero.

Attorno alla vicenda si è creata una coltre di omertà. Nessuno sembrava aver notato nulla. Gli investigatori hanno però ottenuto importanti risposte dalle immagini delle telecamere di sicurezza e da alcune testimonianze raccolte direttamente dal procuratore di Paola, Domenico Fiordalisi.

Il pestaggio e il ricovero d’urgenza

Dopo il pestaggio, le condizioni di Perrotta sono apparse fin da subito critiche.

Dopo aver ricevuto le prime cure su un marciapiede all’esterno della discoteca, è stato trasportato all’ospedale di Cetraro e poi trasferito d’urgenza alla Rianimazione di Cosenza.

Il quadro clinico si è però aggravato rapidamente, nel giro di poche ore, e ai medici che hanno provato a salvargli la vita in tutti i modi non è rimasto altro da fare che constatare il decesso.

Le parole dei sindaci di Sangineto e di Fuscaldo

Michele Guardia, sindaco di Sangineto, ha parlato di “vita spezzata e sconfitta per tutti”, mentre Giacomo Middea, primo cittadino di Fuscaldo (comune in cui risiedeva Perrotta), ha rimarcato che si è di fronte a una “morte incomprensibile, inaccettabile”.