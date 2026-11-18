Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Svolta nelle indagini sull’omicidio di Assunta Abbruzzese, la cinquantenne trovata senza vita nella sua abitazione di Angri, in provincia di Salerno. I carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno rintracciato e fermato a Napoli il figlio ventottenne della vittima, che si era reso irreperibile dopo il delitto. L’uomo ha confessato durante il trasferimento in caserma.

Omicidio di Assunta Abbruzzese: fermato il figlio

Si stringe il cerchio attorno all’omicidio di Assunta Abbruzzese, la donna di cinquant’anni trovata morta nel suo appartamento di via Don Carlo La Mura ad Angri, nel Salernitano.

I carabinieri di Nocera Inferiore, coordinati dalla locale Procura della Repubblica diretta dal procuratore Luigi Alberto Cannavale, hanno rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il figlio ventottenne della vittima, G. A. Il giovane, che si era reso irreperibile subito dopo il fatto di sangue, è stato individuato dai militari dell’Arma all’interno di un bed and breakfast situato nei pressi della Stazione Centrale di Napoli.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, come riportato anche da Fanpage, mentre veniva accompagnato in caserma per essere ascoltato come persona informata sui fatti, il ragazzo ha reso dichiarazioni spontanee ammettendo di aver ucciso la madre, facendo scattare l’iscrizione nel registro degli indagati e il decreto di fermo con l’accusa di omicidio aggravato.

La scoperta del corpo nell’abitazione di Angri

L’allarme era scattato all’alba di martedì 17 novembre, quando il figlio primogenito della cinquantenne, di trentadue anni, non riuscendo da due giorni a mettersi in contatto né con la madre né con il fratello minore che viveva con lei, aveva raggiunto l’appartamento di Angri facendo la tragica scoperta.

Il corpo della donna, vedova da nove anni, giaceva sul pavimento della camera da letto con numerose ferite da arma da taglio al viso, alla gola e in altre parti del corpo.

All’arrivo dei sanitari del 118 per la donna non c’era più nulla da fare. Dai primi rilievi medico-legali il decesso risalirebbe ad almeno ventiquattro ore prima del ritrovamento.

Le testimonianze dei vicini

Nel quartiere i vicini di casa hanno descritto madre e figlio come molto legati, senza particolari casi di liti o screzi da segnalare, rendendo ancora più complessa la ricostruzione del contesto nel quale è maturato il delitto.

Nei prossimi giorni il ventottenne sarà interrogato dal sostituto procuratore titolare del fascicolo in vista dell’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari.

Parallelamente, l’autopsia disposta dalla Procura dovrà stabilire con esattezza l’ora della morte e il numero dei colpi inferti, mentre proseguono gli accertamenti investigativi per chiarire l’esatta dinamica dell’aggressione e il movente.