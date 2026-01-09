Omicidio di Aurora Livoli, il dolore dello zio per la mancata espulsione dall'Italia di Emilio Gabriel Valdez

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Aurora Livoli, 19 anni, è stata uccisa a Milano da Emilio Gabriel Valdez, che ha confessato violenza e omicidio. Lo zio della giovane, avvocato della famiglia, denuncia le falle del sistema e la mancata espulsione dell’uomo. La Procura valuta il femminicidio. Domani i funerali a Monte San Biagio, seguiti da una fiaccolata in ricordo della ragazza.

La confessione e la ricostruzione dell’omicidio di Aurora Livoli

Emilio Gabriel Valdez Velazco, 57 anni, ha confessato di aver violentato e ucciso Aurora Livoli, la ragazza di 19 anni trovata morta la mattina del 29 dicembre nel cortile di un condominio in via Paruta, a Milano. L’uomo è stato interrogato nel carcere di San Vittore dai pubblici ministeri della Procura di Milano.

Secondo quanto riferito dal suo avvocato, Valdez Velazco ha raccontato di aver strangolato la giovane durante gli abusi sessuali. I due si sarebbero incontrati casualmente la sera del 28 dicembre sulla banchina della stazione della metropolitana di Cimiano. Successivamente l’avrebbe condotta nel cortile del condominio di via Paruta, dove la ragazza è stata aggredita e uccisa.

ANSA Forze dell’Ordine al lavoro sul luogo dell’omicidio di Aurora Livoli

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno documentato l’incontro e gli spostamenti: Valdez ripreso con Aurora intorno alle 23.30, poi mentre usciva da solo dal palazzo e infine mentre vi rientrava alcune ore dopo. L’uomo ha dichiarato di essersi accorto della morte della giovane solo il giorno successivo, dopo aver visto i servizi televisivi, e di averla coperta con un giubbotto “pensando fosse assopita”.

Le parole dello zio e le accuse al sistema

Sul caso è intervenuto lo zio della vittima, Massimo Basile, avvocato penalista e legale della famiglia, intervistato a Mattino Cinque. Basile ha puntato l’attenzione sulle criticità del sistema giudiziario e amministrativo: “Dopo quarant’anni di professione vedo tante discrasie nella giustizia, come il mancato aggiornamento del casellario penale e l’assenza di certezze sui provvedimenti di espulsione”, ha detto.

Alla domanda sulla mancata espulsione di Valdez Velazco, Basile ha risposto: “Sono un fatalista, anche il fatto che mia nipote si trovasse a Milano, è venuta incontro al suo destino […] Se ci fosse stata certezza della pena e dei provvedimenti di espulsione, ci saremmo risparmiati questo strazio”.

Lo zio ha parlato mentre si trovava all’obitorio: “Sono qui per portare Aurora a casa. Ci aspettavamo un epilogo diverso dopo il suo allontanamento volontario”. Valdez Velazco, che aveva precedenti per violenza sessuale, non era stato espulso anche per la presenza di familiari cittadini italiani.

I funerali e il ricordo di Aurora

Gli inquirenti stanno ora valutando se contestare a Valdez Velazco l’omicidio volontario aggravato o il nuovo reato di femminicidio, introdotto a dicembre e punito con l’ergastolo.

Le parole dello zio di Aurora Livoli

Intanto, i funerali di Aurora Livoli si terranno domani a Monte San Biagio, in provincia di Latina. A parlare è stato il sindaco Federico Carnevale, che ha sottolineato il clima di rispetto che accompagna la vigilia delle esequie. “Qui c’è molto silenzio, domani sarà un momento per abbracciare la famiglia, senza passerelle”.

Carnevale ha riferito di aver incontrato i genitori della ragazza e di aver espresso loro la vicinanza dell’intera comunità. Per domenica sera è prevista una fiaccolata in memoria di Aurora.