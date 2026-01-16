Omicidio di Aurora Livoli, la madre contro l'assassino: "L'ho vista trucidata, non voglio pagargli il carcere"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nel programma Dritto e Rovescio interviene la madre di Aurora Livoli, Erminia Casale, che ricorda come se l’assassino della figlia fosse stato espulso, ora la giovane sarebbe ancora viva. “Non voglio pagargli il carcere con il mio lavoro”, ha aggiunto. Emilio Gabriel Valdez Velazco potrebbe dover scontare l’ergastolo per quanto ha commesso. Erminia: “Sono la mamma di tutte le ragazze, devo difenderle”.

La rabbia della madre: la denuncia ignorata

La madre di Aurora Livoli è intervenuta nello studio di Dritto e Rovescio da casa. Non è in studio, perché nel corso della settimana è stata a Milano solo per due episodi terribili. Come elenca la donna: il riconoscimento del cadavere della figlia e quando l’hanno presa per riportarla in provincia di Latina.

Paolo Del Debbio chiede alla madre di esprimere la sua rabbia. Le chiede qual è stato l’errore che c’è stato. Erminia Casale spiega di avere un grande dubbio: i controlli. “C’era una denuncia ben dettagliata fatta ai carabinieri di Monte San Biagio”, racconta.

ANSA

Le mancanze fanno riferimento anche a due decreti di espulsione mai eseguiti per Emilio Gabriel Valdez Velazco, che ha confessato l’omicidio.

“Non voglio pagargli il carcere”

La mamma di Aurora, non stupisce, è dura nei confronti dell’uomo che ha violentato e ucciso la figlia 19enne. Lo chiama “mostro”. L’uomo non doveva essere in Italia, lo dicono i decreti di espulsione e, se questi fossero stati rispettati, Aurora Livoli sarebbe ancora viva.

Ora Emilio Gabriel Valdez Velazco rischia l’ergastolo. “È il minimo e voglio credere nelle istituzioni, nella giustizia”, dice la donna.

Erminia aggiunge: “Mia figlia non c’è più, l’ho vista trucidata e io non voglio pagare con il mio lavoro, con la mia professione, non voglio pagare il carcere a questo individuo”. La donna dice inoltre di non voler pagare le tasse per alimentare “il mostro che ha ucciso mia figlia”, ma per fare del bene.

Omicidio di Aurora Livoli: la ricostruzione

“Un mostro in libertà“, dice Erminia. Del Debbio fa riascoltare in studio le parole dell’assassino durante l’interrogatorio. Lo si sente raccontare che è stata lei a parlargli. Gli aveva chiesto dei soldi per comprare un pacchetto di sigarette.

“Mi sono offerto di accompagnarla – dice – a un certo punto l’ho violentata, ma lei ha tentato di difendersi, urlava e quindi io le ho messo le mani sul collo e ho stretto. Ma non pensavo di averla uccisa”.

Erminia fa notare che la figlia non può controbattere, quindi queste sono le sue parole e che lei “non so cosa farmene”. Dice anche, rifacendosi a uno slogan, forse involontariamente, del movimento femminista Non Una di Meno: “Io devo essere la mamma di tutte le ragazze in Italia, italiane e non italiane. Io sono la mamma di tutte, io devo difenderle, io devo gridare perché Aurora sia l’ultima ragazza che non è tornata a casa”.

Ricorda infatti la poesia dell’artista e attivista peruviana Cristina Torre Cáceres che recita:

Se domani sono io, se domani non torno, mamma, distruggi tutto.

Se domani tocca a me, voglio essere l’ultima.